Sabalenka deja en el aire su participación en Wimbledon

Londres – Aryna Sabalenka, tercera cabeza de serie en Wimbledon, dejó en el aire su participación en el torneo por un problema en un hombro que, dijo, solo han sufrido «dos o tres jugadoras».

La bielorrusa, probablemente la mejor ‘pegadora’ del circuito, contó este sábado en Wimbledon que está jugando con dolor y que tiene un problema en un músculo específico de un hombro que es muy raro ver y que cree que no muchos jugadores han padecido.

«Es una lesión muy específica y es muy rara. Probablemente sea la segunda o tercera tenista que se ha lesionado ese músculo. Es muy frustrante. Lo peor es que puedo hacer de todo. Puedo entrenar, puedo jugar de fondo, pero sufro con el servicio», explicó.

«No sientes como que estés lesionada. Si me das pesas, las puedo levantar, pero si me dices de sacar, me va a doler. Hice un escáner y lo hemos probado todo, también mucha rehabilitación y tratamiento, pero aún confío. Como alguien que ha luchado con muchos dolores en el pasado, aún tengo esperanzas», añadió la bielorrusa.

Sobre si existe la posibilidad de que no salte a la pista el lunes, Sabalenka respondió: «Sí, siempre existe esa posibilidad». EFE