Sabalenka, baja en Wimbledon por un problema en el hombro

Londres – La bielorrusa Aryna Sabalenka es baja de Wimbledon a última hora por un problema en el hombro que no le permite sacar con garantías.

La segunda cabeza de serie ya advirtió el sábado de sus problemas en el hombro y dejó caer que podría no presentarse al partido de primera ronda de este martes.

Tras entrenarse este lunes, la bielorrusa, que cortó la práctica a la mitad, decidió no tomar parte en el torneo en el que ha alcanzado las semifinales los dos últimos años.

Le sustituirá en el cuadro como repescada la rusa Erika Andreeva, hermana de Mirra.

«Me rompe el corazón deciros que no podrá jugar el torneo. Lo he intentado todo para estar lista, pero mi hombro no está ayudando. Me he puesto al límite en los entrenamientos, pero mi equipo me ha explicado que jugar solo empeorará la situación. Este torneo significa mucho para mí e intentaré volver el año que viene más fuerte que nunca», dijo el número dos del mundo.

El 12 de mayo de 2024, la bielorrusa Aryna Sabalenka accedió el domingo a los octavos de final del WTA 1.000 de Roma tras batir en tercera ronda a la ucraniana Dayana Yastremska, a la que apeó con facilidad en 2 sets (6-4 y 6-2).

Después de la tormenta en la segunda ronda, en la que tuvo que sufrir para remontar a la estadounidense Katie Volynets en un partido (4-6, 6-3 y 6-1) que duró casi 2 horas y media, llegó la calma para Sabalenka. EFE