Robertson: «Alemania tiene al mejor centrocampista del mundo: Toni Kroos»

Múnich (Alemania).– Andy Robertson, jugador de Escocia, alabó este jueves en rueda de prensa a Toni Kroos, uno de sus rivales en el partido que disputará ante Alemania, y de quien dijo que es «el mejor centrocampista del mundo».

El defensa del Liverpool analizó el estreno de su selección en la Eurocopa. Se enfrentará al anfitrión en el partido inaugural y para Robertson, un jugador está por encima del resto: el durante las pasadas diez temporadas madridista Toni Kroos.

«No es ningún secreto que Alemania dominará la posesión del balón porque tienen al mejor centrocampista del mundo: Toni Kroos. Pero cuando tengamos el balón tendremos que aprovecharlo. Tenemos que estar serenos, difíciles de batir, intentar frustrarles todo lo que podamos. Si lo conseguimos, espero que sea suficiente para obtener un buen resultado», destacó.

Robertson confesó que él y sus compañeros han esperado «mucho tiempo» para disputar el partido y señaló que, desde la anterior Eurocopa de 2020 en la que no pasaron la fase de grupos, «parece que han pasado años y años».

«Sabemos lo difícil que va a ser. Es un sueño más y estaremos listos para el saque inicial. No pienso demasiado en mis emociones. Siento lo mismo que el resto. Me siento muy orgulloso y también muy emocionado. Es increíble ser capitán, me hacen la vida muy fácil. Incluso los chicos nuevos que entran, lo aceptan desde el principio (su rol)», dijo.

También reconoció que la perdida por lesión del delantero Lyndon Dykes fue algo «muy difícil» durante un par de días y reconoció que todos superaron el trago un par de días después y, por eso, ahora están entusiasmados.

«Es importante que demos el máximo y, si lo hacemos, podemos hacer un poco de historia. Mañana por la noche jugamos contra un equipo de mucha calidad, ante su público, pero es un reto que nos ilusiona. Esperamos mucho de nosotros mismos y ojalá podamos hacerlo sobre el terreno de juego».

Asimismo, se refirió a la presencia de los aficionados escoceses en Múnich, escenario del partido inaugural: «Es asombroso. Vemos todos los vídeos, vemos a todo el mundo aterrizar en Múnich en masa y creo que hay mucha gente que conocemos que está aquí. Parece como si la mayor parte del país estuviera aquí, lo cual es una locura. Se han portado de maravilla con nosotros desde el primer día. Esperamos que se sientan orgullosos. Sabemos que no todos pueden ir al estadio, ojalá pudieran, nos ayudaría».

También señaló que la experiencia de la anterior Eurocopa, aunque no consiguieron buenos resultados, fue muy importante par Escocia, que ahora afrontará el torneo de Alemania con otra mentalidad: No queremos arrepentirnos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que entremos en una larga lista de equipos que no han logrado superar el grupo o que nos coloquemos en una buena posición para ser un equipo que haga historia. Estamos entusiasmados con el reto, con lo que nos espera, y si rendimos como sé que podemos hacerlo, confío en que podamos hacer historia», concluyó. EFE/ir