RNP habilita dos oficinas auxiliares para acercar los servicios a la ciudadanía en SPS

San Pedro Sula – El Registro Nacional de las Personas (RNP), informó a los usuarios de la ciudad de San Pedro Sula y sectores aledaños, que la institución acercó los servicios registrales con la habilitación de dos oficinas auxiliares, la primera ubicada en la plaza 501 del bulevar circunvalación frente a la entrada del Liceo Militar de Honduras y la otra en la plaza Uno del bulevar del Este salida a La Lima.

En ambas oficinas se ofrecen los servicios de enrolamiento para la obtención y reposición del Documento de Identificación Nacional (DNI), registros de nacimientos, defunciones e inscripción de matrimonios, así como la emisión de certificados de nacimientos, defunciones, matrimonios, y naturalizados.

La abogada Elia Díaz, jefe de la oficina auxiliar ubicada en la entrada del Liceo Militar de Honduras, expresó que mensualmente se atienden más de 7 mil trámites registrales, solo en esta oficina.

“El propósito de los Comisionados del RNP de habilitar estas oficinas, es en primer lugar descongestionar la oficina principal, ubicada en el bulevar del Sur de esta ciudad frente al hotel Copantl, de esta manera, como institución buscamos brindar un mejor servicio a la población de la ciudad San Pedro Sula que es bastante grande”, precisó Díaz.

“Aquí en esta oficina atendemos a la población de todos los sectores de San Pedro Sula, y la verdad la apertura de estas nuevas oficinas ha tenido una buena aceptación por parte de la población”, puntualizó.

“El servicio que más se solicita es el enrolamiento y la emisión de certificados de nacimientos… y la verdad que la población está alegre…, y en el libro de comentarios nos dejan sus felicitaciones a las autoridades” subrayó.

Agregó que se “atienden 3 mil personas que vienen cada mes a enrolarse, luego los otros servicios más solicitados son las inscripciones de nacimientos y las defunciones”.

Atención más rápida

Por su parte, la señora Alicia Ramírez de 53 años, quien llegó a las oficinas de la plaza 501 expresó, “por eso vine aquí porque veo que es más rápida la atención, es primera vez que vengo aquí, nos han atendido muy bien, -“Vine a reposición de la cédula por primera vez, yo voy al otro edificio no me atienden con la prontitud porque en el edificio principal se hacen enormes filas”, dijo.

Hasta estas oficinas llegó la joven Dilcia Ramírez, en busca de servicios registrales, quien calificó el servicio “está muy bien es un personal muy amable, atiende con paciencia, yo vine a realizar mi enrolamiento y fui muy bien atendida”.

Al desplazarse en vehículo de la plaza 501 con dirección de Norte a Este, se llega a la plaza Uno, ubicada en el bulevar salida a La Lima, donde funciona la segunda oficina auxiliar del RNP, la que también funciona con gran suceso en la atención de calidad de los ciudadanos.

Según la jefa de la oficina Auxiliar de la Plaza Uno salida a la Lima, Maritza Somoza invitó “a la ciudadanía abocarse a estas oficinas si necesitan con urgencia un trámite estamos para servir”.

“Estamos para servirle a todos los vecinos de este sector,… los comisionados decidieron acercar los servicios para que no tengan que ir tan lejos, no gasten tanto dinero y que se le pueda servir como este equipo le ha servido desde el mes de abril que se abrieron las nuevas oficinas”.

Amplió que “el lema de los comisionados en estas oficinas es darles soluciones a los usuarios de todo lo que necesite la ciudadanía nosotros damos partidas de nacimientos, matrimonios, defunciones, inscribimos niños, defunciones todo lo que usted necesita”.

Dentro de la población de la zona norte, existe un alto porcentaje de adolescentes que están por cumplir los 18 años y requieren su DNI.

En relación con lo anterior Somoza hizo el siguiente llamado a “todos los jóvenes de 17 años 6 meses pueden venir a enrolarse en nuestras oficinas, perdió su cédula nosotros lo enrolamos, las entregamos de seis a siete semanas, entonces es rápido como usted ve, aquí hay bancos aledaños por si usted ocupa comprar una reposición y bueno si usted tiene la cédula vieja, y no se ha cedulado aquí estamos para servirle.

“En total realizamos al mes 7 mil 700 trámites, de estos en su mayoría son enrolamientos para solicitud de DNI, las defunciones se registran de 700 al mes, los matrimonios ascienden a 600”, detalló.

La señora Jessica Morales no ocultó la satisfacción por el servicio “nos han atendido bien, muy excelente, me sorprende haber ido a otros lados y no es igual, la amabilidad de las personas de aquí a mí me gustan”. JS