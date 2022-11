Republicanos a la cabeza en la Cámara de Representantes, cerrada lucha por el Senado

Washington – Las elecciones legislativas de Estados Unidos, conocidas como de término medio, parecen dar razón a las encuestas y los datos provisionales confirman que los republicanos recuperarán el control de al menos una de las cámaras del Congreso y con ello maniatar al gobierno del presidente Joe Biden sus dos últimos años.

Todas las informaciones hasta las primeras horas de este miércoles de la prensa, televisoras, diarios y las agencias, coinciden en un triunfo republicano en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado está en el aire, con una ventaja de una banca de los demócratas.

De confirmarse la tendencia de los resultados, sería una derrota para Biden, cuya popularidad es de las más bajas de los últimos mandatarios, ya que vería su administración torpedeada por una mayoría republicana en los dos años que le faltan.

Igualmente, sería un triunfo del expresidente Donald Trump que vería reforzada su figura dentro del partido Republicano y acrecentaría sus posibilidades de que se postule de nuevo para la Casa Blanca.

La alta inflación y el futuro incierto de la economía para el 2023 ha sido una de las claves de las elecciones legislativas y que han golpeado a Biden que cada vez ve más lejos sus opciones de optar a un segundo mandato en la Casa Blanca.

Un recuento de la agencia AP daba la ventaja a los republicanos de 190 por 154 de los demócratas y de 47 a 46 en el Senado. La agencia otorga dos bancas a otros dos partidos o independientes, aunque los mismos usualmente votan con los demócratas.

Por su lado la cadena CNN proyectaba 193 representantes republicanos y 170 demócratas, mientras el Senado favorecía a los demócratas con 48 y 47 para los republicanos.

Los principales diarios como The New York Times, Washington Post y The Wall Street Journal tenían la misma tendencia que CNN.

Los estadounidenses debían renovar las 435 bancas de la Cámara de Representantes la totalida de la misma, y 35 de los 100 senadores.

Trump se erige en la voz de los republicanos en la noche electoral

El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) reapareció este martes en la arena política desde su mansión de Mar-A-Lago (Florida) para felicitar a los republicanos en los comicios de medio mandato y augurarles un buen resultado.

Sin que todavía hayan cerrado los centros electorales en el oeste del país y con aún pocas proyecciones sobre los votos emitidos para renovar la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y multitud de cargos locales, Trump dejó caer, sin precisar sus cifras, que su bando acumulaba ya a nivel federal 80 victorias y tres derrotas.

Su comparecencia de esta noche, inesperada, se produjo un día después de que en un mitin de final de campaña en Ohio avanzara que el próximo 15 de noviembre prevé hacer «un gran anuncio». Se prevé que en esa fecha hará pública oficialmente su candidatura para las presidenciales de 2024.

Su intervención de esta noche se limitó a augurar que su bando tiene «grandes carreras» electorales a su favor.

Los demócratas ostentan actualmente el poder en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero en las elecciones de medio mandato suele verse perjudicado el partido en el poder en la Casa Blanca.

Para hacerse fuertes en ambas cámaras, los republicanos necesitan una ganancia neta de cinco escaños en la Cámara de Representantes y de uno en el Senado.

En una entrevista difundida este martes por la cadena NewsNation, Trump consideró que se le debe atribuir el mérito de una eventual victoria de los republicanos.

«Si ganan debería llevarme todo el crédito. Si pierden, no se me debería echar la culpa para nada. Pero creo que probablemente será al contrario», anotó en una jornada donde también aprovechó su red social Truth para difundir sin fundamento sospechas de fraude electoral en condados como Maricopa (Arizona), donde se han registrado incidencias con las máquinas de voto