Representante de la ONU reitera llamado a aprobar extensión de amnistía migratoria

Tegucigalpa – La representante de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, volvió a reiterar la solicitud al Congreso Nacional a aprobar la amnistía migratoria.

Mediante su cuenta de red social “X”, posteó este jueves que está a la espera que se apruebe la extensión de la amnistía migratoria.

También señaló que la amnistía migratoria es crítica para proteger los derechos humanos de las personas en tránsito por Honduras y sirve para mitigar el impacto en las comunidades de acogida.

Shackelford aseguró que la Red Humanitaria y el Instituto Nacional de Migración continuarán dando asistencia a los migrantes que lo necesiten.

El Congreso Nacional tuvo una sesión extraordinaria el 14 de diciembre con el fin de aprobar una extensión de varias amnistías (migratoria, municipal y del Instituto Hondureño del Seguro Social).

Sin embargo, no se logró aprobar la extensión de estas amnistías porque no lograron los votos requeridos tras no convencer a la oposición de apoyarlos. AG