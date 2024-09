Rechazo y fracaso de triple licitación enredan proyecto de cárcel en Islas del Cisne

Tegucigalpa – El cuestionado proyecto de la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, a 250 kilómetros de Islas de la Bahía, no sólo concita el rechazo generalizado de la sociedad hondureña, también se suman los fracasos en tres licitaciones convocadas por el gobierno.

– El Instituto Nacional Penitenciario no encuentra empresas que quieran construir la denominada “Alcatraz hondureña” por las repercusiones que les podría generar en el futuro.

– Un aliado o familiar de la pareja presidencial se quedará con la licitación, advierte la Coalición Ambiental de Honduras.

– El gobierno también ha anunciado la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), entre Olancho y Gracias a Dios, para recluir a 20 mil privados de libertad.

El proyecto, que fue rechazado por la sociedad desde un inicio, logró dar otro paso al obtener una cuestionada licencia ambiental por parte del propio gobierno. El proceso continuó pese a la oposición de entes defensores del ambiente, la cooperación e incluso las advertencias del mismo gobierno de Estados Unidos que citó el ejemplo de Alcatraz para referirse a lo oneroso y dificultoso que sería llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza.

Los tres intentos para encontrar a la empresa encargada de la construcción de la cárcel, estimada en unos 2 mil millones de lempiras, confluyen que la garantía bancaria sigue siendo el principal obstáculo para adjudicar el proyecto rechazado por organizaciones de sociedad civil, la academia, empresa privada y la población en general.

La renuncia del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, tras el escándalo de su padre, Carlos Zelaya, quien aparecía en una reunión con capos de la droga para acordar la entrega de dinero para la campaña electoral de Libre en 2013, atrasó en parte el proceso porque el exfuncionario era uno de los principales impulsores de la cárcel encomendada por su tía política, la presidenta Xiomara Castro.

El encargado del sistema penitenciario hondureño, coronel Ramiro Muñoz, lamentó que en la tercera licitación lanzada el pasado 19 de septiembre las empresas no acudieron al llamado.

El coronel Ramiro Muñoz, rector del sistema penitenciario.

“Nosotros nos basamos en la ley, seguimos con el procedimiento, a ver qué pasa”, señaló el oficial.

Consultado sobre las razones por las que fracasan las licitaciones, respondió: “porque los bancos no pueden generar una garantía bancaria local para garantizar que las empresas que participan puedan ofrecerle ese seguro al Estado”.

El alto oficial militar no se atrevió a decir que el proyecto no es viable por las circunstancias que lo rodean, y agregó que las garantías bancarias no se han producido para continuar con el proceso.

El concurso de licitación pública internacional para la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, suma tres fracasos, por lo que las autoridades lanzarán la cuarta convocatoria en una fecha aún no detallada.

(LEER) Proceso para la construcción de cárcel en Islas del Cisne genera más dudas que respuestas, apunta Conadeh

En la primera licitación pública participaron 12 empresas. La mitad pasó los filtros, de estas una se retiró y cinco quedaron en el proceso, al final del mismo sólo quedaron dos de estas, una internacional donde su garantía bancaria se encuentra en bancos extranjeros y no se puede hacer una contratación así y la otra no tenía una garantía bancaria, conoció Proceso Digital.

En la segunda licitación pública participaron dos empresas y tampoco lograron pasar los requisitos de la garantía bancaria, informó el también jefe de la Policía Militar del Orden Público.

En ese sentido, Muñoz dijo que no se puede hacer un proyecto como la construcción de una importante cárcel sin que se cumplan los requisitos de ley. Aseguró que cumplirán con lo establecido en la normativa vigente y que no se saltarán los procesos.

El gobierno anunció que el recinto carcelario en Islas del Cisne estaría finalizado en diciembre de 2024, pero en el noveno mes del año ni siquiera se ha podido adjudicar el proyecto por la falta de garantías para llevar a cabo la cuestionada edificación.

El gobierno de Xiomara Castro impulsa la edificación de un centro penitenciario en la remota Islas del Cisne, en el Caribe hondureña, donde busca enviar a los líderes de organizaciones criminales y a personajes corruptos como parte de su estrategia de gobierno.

A inicios de año, el comandante de la PMOP, Ramiro Muñoz, aseguró que el recinto penal se comenzaría a construir en febrero de 2024 y la misma estaría concluida en diciembre de este mismo año, es decir 10 meses después. Nada de eso ocurrió.

A la par de la cárcel en Islas del Cisne, el gobierno a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), anunció la también edificación del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), entre Olancho y Gracias a Dios, para recluir a 20 mil privados de libertad. Todo parece indicar que ninguno de los dos proyectos se cumplirá.

(LEER): Híper cárcel para 20 mil presos, anuncia gobierno

Un aliado o familiar de pareja de presidencial

El ingeniero René Soto, miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, dijo a Proceso Digital que ante fracasos que ha tenido la licitación para la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne esta sería otorgada a un aliado o familiar de la pareja presidencial.

Rene Soto, experto ambiental.

Indicó que “hay una insistencia más allá del razonamiento lógico y es que vemos que será asignado de dedo a un aliado, amigos o familiar de la pareja que nos gobierna”.

Sostuvo que al pueblo sólo lo están viendo como votante, pero no como un aliado para gobernar, hay una indiferencia a la opinión pública.

La cárcel que el gobierno construirá en las Islas del Cisne requerirá de 1.5 millones de galones de agua mensualmente para cubrir las necesidades de los 2 mil reos y personal penitenciario y de asistencia, las cuales deberán ser transportadas desde tierra firme, advirtió el especialista en medio ambiente René Soto.

Soto, ingeniero ambiental, señaló que en las Islas del Cisne no existe agua potable suficiente para que pueda satisfacer las necesidades de la población penitenciaria, más los funcionarios estatales que se encargarán de su vigilancia y mantenimiento, por lo que deberá también ser llevada de la parte continental.

Declarado un tema fallido

Soto explicó que como coalición se ha planteado desde un inicio que es un tema que debió haberse declarado fallido por la Fiscalía del Ambiente.

Sin embargo, sostuvo que todas estas instituciones están amarradas con un propósito de gobierno.

Recordó que las Fuerzas Armadas fueron creadas según la Constitución para cuidar y proteger el medio ambiente, “entonces vemos que a este gobierno no le interesa respetar ninguna ley y mucho menos la Constitución”, arguyó.

Indicó que al haberse declarado fallida dos veces la licitación pública, nos parece que las compañías más que el gobierno entiende que en ese sitio no se puede realizar ninguna actividad.

“Todos los señalamientos ambientales, técnicos, sociales y jurídicos que impiden la ejecución de este proyecto”, aseveró.

El ministro de Ambiente, Lucky Medina.

Lucky Medina ha fallado como funcionario

Señaló que el titular de Medio Ambiente, Lucky Medina, ha sido un funcionario que le ha fallado a la flora y fauna de este país.

Estimó que Medina está fuera de orden porque debió haber sido el primer ciudadano que recomendaría la no ejecución del proyecto debido a la alta investidura del cargo que representa en la defensa del ambiente.

Sin embargo, dijo que hasta el momento el funcionario no ha actuado como tal sino como activista político del partido en el poder (Libre).

“Esta construcción de esa cárcel traerá consecuencias administrativas en un futuro porque no van hacer perpetuos en el poder y la Coalición no dejará de la mano este tema y la licencia se otorgó en una velocidad increíble cuando por lo menos se tardaría al menos un año, este proyecto empezó mal y terminará mal”, auguró.

(Leer) Nuevo fracaso de licitación para construcción de cárcel en las Islas del Cisne no es por licencia ambiental, dice ministro

Tercera convocatoria

Desde el lunes 9 de septiembre se lanzó el último proceso de licitación para la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne, este tercer intento también fracasó.

La invitación a las empresas para una cuarta licitación se hará próximamente para que puedan participar en el proceso y se espera que esta vez sean las correctas y que cumplan con los requisitos, añadió.

Consultado sobre lo qué pasó para que fracasaran los procesos anteriores, el coronel respondió que “lo primero es que a las compañías algo las ha limitado y saben que este no es un proyecto fácil, es bien controversial y otro es las garantías de los bancos”.

El impacto ambiental será descomunal si se construye la cárcel en las Islas del Cisne.

Si se fracasa se repite de nuevo el proceso

Muñoz dijo que aunque, la tercera licitación fracasó, se espera que haya un ganador para adjudicar el proyecto de construcción de la cárcel de máxima seguridad, lo que está claro que en caso de que fracase nuevamente, se repetirá el proceso.

El alto mando de las Fuerzas Armadas, insistió que no entiende porque no hay garantías para el proyecto si se está llevando a cabo de forma transparente y vendrá a beneficiar al país porque se necesita la cárcel.

Aseguró que los fondos para la inversión están contemplados en el nuevo proyecto del Presupuesto General de la República (PGR), con alrededor de dos mil millones de lempiras para la construcción.

No es un proyecto fácil, pero se está haciendo de forma transparente, “lo tenemos que lograr”, concluyó.

[LEER] Bajo amenaza la biodiversidad única de las Islas del Cisne

La isla de 8 kilómetros es considerada una reserva natural.

Patrimonio de las Islas del Cisne

Las Islas del Cisne la componen: Cisne Grande (5.5 KM), Cisne Pequeño (2.5 KM) y Cayo Pájaro Bobo (0.01 KM). En el lugar hay un apostadero de las Fuerzas Armadas de Honduras y no existe ningún sistema regular de comunicaciones entre la isla y el continente.

A partir de la declaratoria como territorio hondureño el 11 de enero de 1982, las islas se han mantenido bajo custodia de la Fuerza Naval de Honduras con el propósito de garantizar la soberanía nacional y seguridad en la región.

La isla carece de todo tipo de abastecimiento de servicios debido a la falta de necesidad de contar con ellos por la inexistencia de habitantes. La población de la base naval cuenta con una planta generadora de energía eléctrica que opera de manera racional, un radio de ondas electromagnéticas para la comunicación a larga distancia y utilizan pequeños pozos que fueron perforados en años anteriores, además captar las aguas lluvias para su abastecimiento.

Las Islas del Cisne forman parte de las 39 áreas protegidas prioritarias, entre las 99 áreas protegidas existentes en el país, denotando la importancia del archipiélago desde el punto de vista de biodiversidad y singularidad ecosistémica. También son consideradas prioridad a nivel regional ya que presentan ecosistemas terrestres y marinos únicos a lo largo de México hasta Costa Rica, especialmente por la presencia del pájaro bobo y el arrecife parchado, el cual se considera se encuentra en mejor condición a la existente en Belice e Islas de la Bahía. IR