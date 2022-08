Reacción de Urtecho por el tema exoneraciones, es un exabrupto y no es la posición del Cohep: Hugo Noé Pino

Tegucigalpa – “La revisión de las exoneraciones es necesaria, porque éstas han sido dadas por mucho tiempo”, dijo Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) y vicepresidente del Congreso Nacional, esto para responder a la reacción del director ejecutivo del sector privado, Armando Urtecho, quien está en contra que se revise ese beneficio fiscal por el actual gobierno.

“Es un tema que ha estado en la agenda nacional durante mucho tiempo, en los últimos tres acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha dicho sobre la necesidad de racionalizar las exoneraciones, ya que representan un sacrificio fiscal muy grande, cerca del 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), son 42 mil millones de lempiras”, inició diciendo.

Añadió que eso casi representa, una reducción del 10 % en los ingresos, que en cifras podrían ser unos 42 mil millones de lempiras que podrían ayudar mucho para invertirse, además se trata de un tema de justicia tributaria, ya que hay muchas empresas que generan empleo y no reciben exoneraciones en Honduras.

En ese sentido, refirió que la reacción del Armando Urtecho, director Ejecutivo no es la posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), es de un secretario y me parece un exabrupto y no afectará las relaciones que tienen que darse entre el sector privado y el gobierno de la República.

“No afectará en la agenda común que tenemos con el Poder Legislativo y Ejecutivo con el Cohep”, subrayó y dice que el tema de inversión y exoneración en Honduras, es un concepto mal manejado, porque esta no se da en función de exoneraciones, sino tomando en cuenta la mano de obra, seguridad jurídica, no sujeta a manipulación políticas y estructura económica sólida”.

Concluyó en que, tras la revisión de exoneraciones “algunas serán necesarias, pero en función de la racionalidad y no en privilegios, este será un paso importante para que el gobierno pueda avanzar en temas económicos, las inversiones no llegan a los países a cambio de exoneraciones fiscales, sino por mejorar las condiciones para los inversionistas”. JP