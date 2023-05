Químico Farmacéutico denuncia que no se está analizando calidad de medicamentos que compramos

Tegucigalpa – El represente del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, Juan Carlos Hernández, denunció este lunes que medicamentos que no tienen registro sanitario se siguen utilizando en el sistema de salud nacional.

“La pandemia ya terminó, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), (pero) la presidenta (Xiomara Castro) tratando de facilitarle la labor (al ministro de Salud, Manuel Matheu), extendió el periodo de emergencia por la COVID-19 para este año, 2023, y esto ha sido el argumento del ministro para no mandar hacer análisis de medicamentos”, indicó Hernández.

El representante del Químico Farmacéutico continuó explicando que el 31 de marzo, la jefa de la Unidad de Logística de Insumos y Medicamentos, Karen Zúniga, firmó un oficio donde manda a utilizar un medicamento que tuvo indicios de fallas terapéuticas; la oxitocina.

Según Hernández, este medicamento, que se usó en el área de labor y parto, no cumple con la garantía de calidad, según un análisis del colegió al que representa. “Arrojó un porcentaje de pureza de la sustancia activa, del 128 %, cuando el estándar internacional habla de que tiene que ser entre el 90 % y 110 %”, detalló.

El galeno no descartó que haya otros medicamentos que no cumplan con los requerimientos de calidad, por lo que refirió que “en un país donde ya tuvimos escándalos como las pastillas de harina, y a este que le podemos llamar el escándalo de la oxitocina, no deberíamos darnos el lujo de dejar de hacer el análisis de la calidad de lo que compramos”. VC