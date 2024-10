Quedan en Alerta Verde dos departamentos e igual número de municipios de Honduras

Tegucigalpa – Por humedad de los suelos, lluvias de la temporada y daños, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), determinó extender la Alerta Verde para los departamentos de Copán y Ocotepeque, mientras que en ese mismo nivel de alertamiento quedan los municipios del Distrito Central, Francisco Morazán; y Alianza, Valle.

La alerta entra en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de hoy miércoles 10 de julio 2024, por un período de 24 horas.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos Oceánicos y Sísmicos (CENAOS), se esperan lluvias y chubascos débiles en el oriente y partes del norte, debido al transporte de humedad por viento acelerado del este, mientras que por la tarde ese viento convergerá con la humedad del Pacífico, generando chubascos aislados en el sur, suroccidente y suroriente.

Entre las recomendaciones, se pide a la población continuar con las medidas preventivas como el monitoreo de las lluvias fuertes en los departamentos en Alerta Verde y en todo el país.

Igualmente, a las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenaza, tomar las medidas preventivas.

Se pide no cruzar vados, ríos, quebradas y riachuelos crecidos producto de las lluvias. No utilizar celular durante las tormentas eléctricas, no arrimarse a los árboles para protegerse de las lluvias y evitar reuniones colectivas al aire libre.

Ante los vientos racheados, asegure techos de su vivienda, limpie las canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno y recoge la basura, para evitar inundaciones. JS