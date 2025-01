Que tristeza, no hay día que no haya muertos en Honduras: cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez clamó este martes para que en Honduras ya no haya casos de maltrato y asesinatos de mujeres.

– Tenemos que hacer lo posible para que no haya maltrato a las mujeres: Cardenal Rodríguez

Rodríguez brindó la Santa Eucaristía, procesión y antesala del IV día de la novena de la Virgen de Suyapa en la basílica de Suyapa en el marco de los 278 años de su hallazgo.

“Tenemos que hacer todo lo posible para que en Honduras no haya maltrato a las mujeres, mucho menos que las maten, cada vida es sagrada y de Dios”, declaró Rodríguez.

Manifestó que los hondureños no pueden ser buenos hijos de la virgen de María si maltratan a la mujer.

¿Cómo vamos a matar a un ser humano?, reflexionó el cardenal ante las cifras de violencia que establecen ocho homicidios diarios.

Sé que todos los que asisten a la iglesia respetan la ley de Dios, pero lo digo para que lo oigan los sordos que piensan que no existe Dios y la ley santa, caviló.

El cardenal expuso que en Honduras falta vivir los 10 mandamientos de Dios, especialmente el de “no mataras”.

“Que tristeza que no hay a día de Dios que no haya muertos, y hay un mandamiento de la ley de Dios que dice que no mataras”, remarcó.

Señaló que hay una alta cantidad de personas que matan a otras porque de niños y jóvenes no fueron educados en la fe, y ya como adultos no guardan la ley de Dios. AG