 “Que se metan conmigo, no con mi hija y mi esposa”, responde general Vásquez ante amenazas a su familia

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, general Romeo Vásquez Velásquez denunció que su familia está recibiendo amenazas y buscan desprestigiarlo colocando pancartas por miembros del partido de gobierno.

“Métanse conmigo y no con mi hija, ni mi esposa, no sean cobardes”, dijo Vásquez Velásquez.

Agregó que “esto es ya imperdonable, el odio que han generado esta gente, que hasta mi hija que es una joven la están amenazando esos secuaces que ellos tienen, colocan mantas para desprestigiarlo a uno, es una campaña de odio contra mi familia”, detalló.

Aseguró que él seguirá luchando por este país, sólo muerto me van a detener si es que así me quieren con las amenazas que están haciendo, “dejen en paz a mi familia, métanse conmigo que yo no les tengo miedo”, arguyó.

Sostuvo que él seguirá luchando por Honduras.

“Las amenazas vienen de diferentes redes sociales, por los medios que ellos tienen acceso y son los secuaces de Manuel Zelaya que los manda a atacar, pero repito no les tengo miedo, métanse conmigo y no con mi familia”, apuntó. IR