Putin podría tener un pretexto para provocar una Tercera Guerra Mundial: el ingreso de Finlandia a la OTAN

Análisis de Alberto García Marrder – Especial para “Proceso Digital”.

La guerra de Ucrania podría explotar y afectar a toda Europa y a Estados Unidos. Ahora Rusia podría tener un pretexto para provocar una Tercera Guerra Mundial: la petición de Finlandia, y pronto la de Suecia, para ingresar a la Alianza Atlántica de defensa (OTAN).

El líder ruso, Vladimir Putin, ve como una amenaza a su país estar rodeado de “países enemigos” y advierte de “serias consecuencias y represalias”. Y no va a aceptar que un país fronterizo y tan neutral como Finlandia, sea pronto una “amenaza militar”.

Esta situación acarrea una pregunta pertinente: ¿el gobierno de Finlandia, que conoce muy bien las tácticas intimidatorias de Moscú, se va a echar atrás ante las amenazas de Putin?

He estado en Helsinki como periodista y he apreciado el fuerte carácter, civismo y firmeza de los finlandeses y mi respuesta es NO. Creo que seguirán adelante con el ingreso a la OTAN, porque han visto lo que ha pasado con la invasión rusa de Ucrania. Y no confían de Putin.

Pero esta decisión de Finlandia y Suecia, cambia todo el panorama derivado de la invasión rusa de Ucrania.

Y el foco es ahora el norte de Europa, bordeando el Mar Báltico. Quedan en peligro inminente Finlandia, con 1,300 kilómetros de frontera con Rusia y más aún otros tres pequeños estados ex soviéticos y ahora miembros de la OTAN: Estonia, Letonia y Lituania.

Mapa de los países con costas en el Mar Baltico. Destacan los 1,300 kilómetros de frontera que tiene Finlandia con Rusia. (Bathymetric Map.en.svg/Wikimedia).

Finlandia tiene un ejército muy moderno y es exportador de armamento de alta tecnología. Antes de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero, solo un 20 por ciento de la población estaba a favor de ingresar a la OTAN. Ahora ese porcentaje ha subido a un 76 por ciento: no quieren que les pase lo de Ucrania.

Las peticiones de Finlandia y de Suecia serán discutidas en la próxima Cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Madrid el 29 y 30 de junio, a la que espero acudir como periodista. A pesar de la rapidez con la que se quiere aprobar, serán necesarios varios meses para que sean confirmadas por los 30 países miembros.

Sospecho que varios países, como el Reino Unido, estarían dispuestos a cubrir a Finlandia y Suecia en los acuerdos de mutua defensa, mientras dure ese proceso de confirmación. Para evitar cualquier tentación de Moscú.

Se sabe ya que habrá una oposición, la de Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no perdona a esos dos países escandinavos que durante años han acogido a miembros de organizaciones que considera su gobierno como “terroristas”, especialmente la guerrilla separatista kurdo-turca PKK.

El gobierno turco, que tiene buenas relaciones con Moscú, está bajo fuertes presiones, especialmente de Alemania, Estados Unidos y Francia, para que no use su veto.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquia, se opone al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. (Foto Pixabay).

He consultado a varios colegas periodistas europeos con una misma pregunta: ¿Creen que Putin es capaz de apretar el botón nuclear y auto-inmolarse? Y sus respuestas, en su mayoría, es que no, por muy mal que le van las cosas en Ucrania.

Yo difiero y comparto la opinión de Clarissa Ward, la reportera estrella de la cadena CNN, que está en Madrid para presentar su primer libro “En todos los frentes” y quien alertó del riesgo de que Putin lance armas nucleares de corto alcance si se siente acorralado:

“Si aumenta la presión, crece el riesgo de que el líder ruso tenga una respuesta realmente aterradora e impredecible”, dijo en una entrevista con el diario español “El Mundo”.

Clarissa Ward, la reportera estrella de la cadena CNN, con el obligado «hijab» musulmán para las mujeres en Afghanistán. (Foto Facebook).

En la mente de Putin, esa puede ser “una consecuencia” de que la OTAN esté acorralando a Rusia por la frontera oeste y sur (salvo Ucrania que no es país miembro) y sea esta la única manera de proteger a su país.

Para conocer la versión rusa, hay que leer la prensa de Moscú en inglés que, además de la cruda propaganda, es muy instructiva y no se puede ignorar.

Me llama la atención dos declaraciones. Una la del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov: “Occidente ha anunciado una guerra híbrida contra Rusia…las consecuencias las sentirán todos”.

Y otra más alarmista, esta de Aleksey Zhuravlyov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma (Cámara Baja del Parlamento) y muy cercano a Putin, quien dijo a la prensa rusa:

Aleksey Zhuravyov, vicepresidente del Comité de Defensa del parlamento ruso, lanza unas amenazas contra Estados Unidos. (Foto FinalDN/SocialMedia/e2w).

“Si Finlandia quiere unirse a este bloque, entonces nuestra intención es absolutamente legítima: la de cuestionar la existencia de ese estado, eso es lógico”.

“Si Estados Unidos nos amenaza, está bien: Aquí tenemos nuestro misil super balístico Satán para Estados Unidos. Y habrá entonces cenizas nucleares americanas si piensan que Rusia no debería existir”.

Rusia prueba su misil balistico mas moderno, el Satan-2, imparable para las defensas norteamericanas y capaz de alcanzar 27 veces mas la velocidad del sonido. Podria llegar a la costa americana del Pacífico en minutos. (Foto Ministerio ruso de Defensa/ Via EPA).

Si vamos a estudiar lo que realmente piensa Putin, primero habría que analizar la semántica de sus palabras:

“Rusia va a reaccionar de una manera jamás vista si la OTAN estaciona bases militares en Finlandia“ y que sólo recurriría a las armas nucleares si se enfrenta a “una amenaza por su existencia”.

Un obsesivo Putin puede pensar que ya existe esa amenaza.