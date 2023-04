Putin desafía su aislamiento internacional y busca con China un nuevo frente contra EEUU

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).

Un Mano a mano periodístico de alto vuelo

Especial para “La Tribuna” y “Proceso Digital” de Tegucigalpa. Y para “El País” de San Pedro Sula (Honduras)

AGM: Jacobo, tenemos en nuestros manos un tema que arde y da para muchos análisis.

Y lo resumo en tres enfoques:

1- El líder ruso, Vladimir Putin, no puede visitar ahora ni sobrevolar 120 países, tras ser acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional de La Haya, por las deportaciones de 16,220 niños ucranianos a Rusia. Y ha ordenado su arresto, así como el de su asesora para la niñez, Maria Lvova-Belova. Moscú rechaza ambas acusaciones como “una farsa”.

2- La visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú significa un gran apoyo diplomático a Putin, acorralado por los pocos avances militares en Ucrania y un evidente aislamiento internacional. Es preocupante el reciente anuncio que Rusia estacionará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, con la evidente intención de asustar a los países occidentales y al país vecino, Polonia, miembro de la OTAN.

3- Pekín pretende liderar un nuevo orden mundial, con el apoyo de Moscú y Teherán, en detrimento de un decaído poder norteamericano.

La Comisionada rusa para la niñez Maria Lvova-Belova, baja de un avión ruso con niños huérfanos ucranianos. Ha sido acusada por un tribunal internacional de La Haya de crímenes de guerra por repatriar a más de 16,000 niños ucranianos a Rusia. (Foto Comisión Derechos Humanos).

AGM: ¿Cómo lo ves colega, desde Estados Unidos?

JG: No cabe duda que la visita de Xi Jinping a Moscú favoreció a Vladimir Putin, pues se está forjando un eje conformado por Rusia, China e Irán que son un reto a la democracia y al liderazgo global de Estados Unidos. En cuanto a el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, declarando culpable de crímenes de guerra a Vladimir Putin, no será cosa fácil de detenerlo, pues en Rusia no lo capturarán y él no andará visitando muchos países donde puede ser detenido para que sea juzgado.

AGM: Sobre el primer enfoque, Putin, muy afectado, va a tratar de ignorar esa amenaza de detención y aislamiento. Podrá viajar a las cercanas repúblicas ex soviéticas y, por no decirlo, hasta Pekín, Pionyang, La Habana y Caracas. Pero sin poder sobrevolar en su avión presidenciales uno de esos 120 países. Tarea muy difícil.

JG: Lo que busca Putin, a como dé lugar, mantenerse en el poder, cueste lo que cueste en vidas rusas y ucranianas y ver cómo sale menos golpeado del fracaso militar que hasta el momento ha sufrido en Ucrania. Pues el presidente de esa nación y sus ciudadanos no quieren ser absorbidos por Rusia y están luchando denodadamente y con enorme valor y patriotismo lograr ese objetivo. Donald Trump espera que en Estados Unidos y en los países de OTAN, los ciudadanos se cansen de financiar al ejército ucraniano y le vayan reduciendo o cancelando la ayuda militar y económica a esa nación, mientras que China e Irán le pueden ayudar enormemente a Rusia con armas y buena cantidad de fondos para sufragar los enormes gastos que ha tenido Moscú en su torpe incursión militar.

Una cruel caricatura muestra al líder ruso, Vladimir Putin, sirviendo café a su patrón, imperial. el presidente chino, Xi Jinping. (Blove-The Telegraph-London).

AGM: En relación al segundo enfoque, la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú, ¿No has tenido Jacobo la sensación de estar viendo por televisión a un emperador chino dándole órdenes a un súbdito, en este caso, el líder ruso, Vladimir Putin? Este último muy necesitado de ayuda económica y militar por la guerra de Ucrania que está desgastando a Rusia. El gran Henry Kissinger, que el 27 de mayo cumple 100 años, lo ha puesto en claro: “El problema de Putin es que es el jefe de un país en declive y ha perdido el sentido de la proporción en la crisis de Ucrania”.

AGM: Lo que le ha dado Xi Jinping a Vladimir Putin es un precioso balón de oxígeno.

¿Estás de acuerdo colega?

JG: Seguro que sí, pero no basta con el oxígeno, lo que necesita Rusia son enormes cantidades de dinero, de armas modernas y cualquier apoyo diplomático que le puedan suministrar a Putin, cuya imagen esta desgastada globalmente por la forma que ha actuado en su hasta el momento súper-fallida incursión a Ucrania.

AGM: Te propongo que hablemos de esa tan pregonada y descarada propuesta de paz china para acabar con la guerra en Ucrania. En primer lugar, ¿cómo es posible que un país, como China, que nunca ha denunciado la invasión rusa, puede ofrecerla?

AGM: Además, bajo ese plan, Rusia podría quedarse con los territorios ucranianos ya ocupados, como los del Dombás en el este de Ucrania y de Crimea en el sur (anexada en el 2014). Y eso, a pesar que reconoce que Ucrania tiene el derecho a su integridad territorial.

AGM: Cómo era de esperar, Putin ya ha dado el visto bueno a ese supuesto plan de paz. ¿Qué piensas Jacobo de esa propuesta china?

JG: Lo que Xi está buscando es darle una salida ventajosa a Rusia, algo que Putin no ha logrado hasta la fecha. Más no creo que el gobernante ucraniano acepte el plan chino-ruso que significaría un triunfo para Putin y China.

AGM: Sobre el tercer enfoque, ¿Qué pretende el líder chino? ¿Liderar un nuevo orden mundial, apartando a Estados Unidos? Uno que acaba de ser “reelegido” por tercer mandato presidencial consecutivo, sin oposición alguna.

JG: Seguro que Xi quisiera ser el hombre más fuerte del planeta, militarmente, económica y políticamente. En pocas palabras superar a Estados Unidos en todo lo que pueda, pero manteniendo a ese país, comprando productos chinos a diestra y siniestra como lo ha venido haciendo durante muchas décadas.

AGM: Me voy a tomar la libertad de citar a Napoleón Bonaparte, que hace más de 200 años, exactamente en 1816, se anticipó sobre lo que iba a ser China: “La Chine est un géant endormi, laisssons-le dormir, car quand il se réveillera, le monde tremblera”.

(“China es un gigante dormido, dejemos que duerma, porque cuando despierte, temblará el mundo”).