Protección al Consumidor no permitirá abusos y aplicará ley a compañías de telefonía y cable

Tegucigalpa – Tras la reciente reforma que hizo el Congreso Nacional (CN), por unanimidad de votos a la Ley de Protección al Consumidor para que los contratos de telefonía móvil y fija, televisión por cable e internet sean firmados y pagaderos en lempiras, el titular de la Dirección de Protección al Consumidor, Enrique Santos, dijo que la ley se aplicará y no se tolerarán abusos.

Santos, destacó que esta acción no es nueva, ya que estaba establecida en la ley, solo faltaba que el gobierno la aplicara correctamente. «El gobierno me ha encomendado la tarea y estoy cumpliendo con aplicar la ley como debe ser, castigando los abusos de estas empresas. No voy a permitir que sigan avasallando a los consumidores,» afirmó Santos.

Consideró la reforma como una decisión histórica para Honduras, el hecho de decretar que los servicios de telefonía móvil y fija, televisión por cable e internet serán firmados y pagados exclusivamente en lempiras.

Esta medida, apoyada unánimemente por todas las bancadas, representa un importante avance en justicia social a favor del pueblo hondureño, protegiendo a los consumidores sin importar su partido político o ideología, enfatizó el funcionario.

La medida incluye una reforma al artículo 86 sobre prácticas abusivas, y se extiende más allá de los servicios de telecomunicaciones.

A criterio del funcionario también se debería aplicar sanciones a quienes cobren en dólares por el alquiler de casas, la compra de inmuebles y terrenos, valorados en dólares. «Todas estas situaciones deben ser castigadas, y los legisladores deben seguir ampliando estas medidas para beneficiar a los consumidores» zanjó.

Esta decisión marca un paso significativo en la protección de los derechos de los consumidores en Honduras, asegurando que las transacciones se realicen en la moneda nacional y poniendo fin a las prácticas abusivas en el mercado. LB