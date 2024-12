Presupuesto del IHTT solo contempla pago de subsidio hasta marzo

Tegucigalpa – El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona afirmó este martes que en la actualidad están viendo una ruta para asegurar la compensación a los transportistas por el resto del año.

Barahona explicó que “en virtud de que nosotros en el presupuesto del IHTT solo tenemos para pagar hasta el mes de marzo, que ya se pagó a casi todas las ciudades, exceptuando el Distrito Central porque ellos no han firmado todavía las planillas del mes de marzo”.

Según el funcionario, en la actualidad “prácticamente” se adeuda los meses de abril y mayo.

Barahona explicó que para pagar a partir de abril se debe hacer un decreto a nivel del Congreso Nacional, a nivel de una iniciativa que sale de la Presidencia de la República y que requiere de una tramitología a nivel de la Secretaría de Finanzas, donde se tiene que ver de dónde se financiara el resto del año.

El funcionario informó que esta noche habrá una reunión del equipo del IHTT en Casa Presidencial para ver las diferentes alternativas que se puedan presentar para que posteriormente en Consejo de Ministros, la presidenta Xiomara Castro pueda realizar la aprobación requerida.

Transportistas reclaman pago de febrero a mayo

Sin embargo, el dirigente del transporte, Jorge Lanza aseguró lo contrario. “Yo no he escuchado que él diga eso, que solo debe dos meses, pero esa es una farsa, una mentira totalmente negativa. Nosotros tenemos pendientes febrero, marzo, abril, mayo, entonces no es posible que él esté diciendo que ya solo nos debe dos meses”, dijo.

Lanza dio esas declaraciones a Radio América, al salir de una reunión con Barahona donde dijo que les reclamaron los pagos atrasados, “que nos pague por lo menos el mes de febrero, y cuando vamos a firmar la planilla por los siguientes meses”.

Para el dirigente de transporte, las autoridades del IHTT “se encargan de mentir para desviar la atención de los medios, pero la realidad es otra y él no nos tiene cancelados lo que tendría que tenernos a estas alturas”, manifestó. VC