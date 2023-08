“Presidenta, no le da vergüenza despilfarrar más de L 50 millones en un acto de injerencia”, cuestiona el BOC

Tegucigalpa – El Bloque de Oposición Ciudadano (BOC) denunció este lunes amenazas, injerencias y hostilidad por parte de las principales figuras gubernamentales en la elección del Fiscal General y Adjunto.

Mediante un comunicado, el BOC reafirmó el llamado a los diferentes actores políticos y sociales para que esta elección se realice en el estricto marco que indica la ley y los procedimientos democráticos. Además, cuestiona a la presidenta Xiomara Castro por el despilfarro de más de 50 millones de lempiras en un acto de injerencia clara de un poder del Estado sobre otro.

Destacando el artículo 233 de la Constitución de la República sobre la titularidad del Ministerio Público y la obligatoriedad del voto favorable de 86 diputados propietarios, el BOC refirió que estos deben estar presentes para esta elección.

Además, el bloque hace mención de que cuando llegare a faltar un diputado propietario que impida la formación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente.

Con la movilización de los simpatizantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) hasta los bajos del Congreso Nacional de fondo, el BOC también hizo referencia de que artículo 193 de la Constitución indica que “ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares, podrá impedir la instalación del Congreso, la celebración de las sesiones o decretar su disolución”.

En ese sentido, el BOC hizo un llamado a la Presidencia de la República, para que en este proceso se respete el imperio de la ley.

“Nosotros, como BOC, no permitiremos que secuestren nuestra democracia, hacemos énfasis en los grandes objetivos de esta plataforma ciudadana; el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, la defensa del Estado de Derecho y de la Libertad”.

Injerencia

“A la Presidenta Xiomara Castro le preguntamos, con el respeto que merece su investidura: ¿No le da vergüenza despilfarrar más de 50 millones de lempiras en un acto de injerencia clara de un poder del Estado sobre otro, mientras el pueblo hondureño no tiene medicinas, no hay trabajo, no hay seguridad y las personas fallecen en las calles esperando la llegada de una ambulancia?”, indicó el dirigente del Partido Nacional, Kilvet Bertrand.

El llamado también se extiende a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional, a quienes el BOC le exigen el cumplimiento de su labor constitucional, “su papel es la defensa de la patria y de la Constitución, no de partidos políticos o líderes que no han hecho más a través de su trayectoria que sembrar división y odio en la familia hondureña”.

Finalmente, el bloque opositor pide a la comunidad internacional mantenerse vigilantes y condenar categóricamente las violaciones e ilegalidades que se suceden a diario en el país. VC