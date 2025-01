Presidenta de CSJ debería tener el despacho abierto para todos los usuarios, reclama profesional del derecho

Tegucigalpa – Para el abogado Marlon Arévalo, si la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando se reunió con el Fiscal General, Johel Zelaya para hablar de agilización de requerimientos, debe reunirse con todos los profesionales del derecho que lo requieran.

El abogado dijo que el gremio no ve con buenos ojos esa reunión y que en todo caso, “la presidenta (Raquél Obando) debería tener el despacho abierto para que todos los usuarios que tenemos quejas, vayamos donde ella a decirle ´mire en la Sala Constitucional no nos agilizan, en la Sala Penal no agilizan, para que ellas nos atienda y nos dé una igualdad”, reclamó.

El profesional del derecho consideró la llegada de Zelaya a la Corte para reunirse con su titular como una injerencia y un mensaje directo que indica ´si no haces lo que yo te digo, te voy a enjuiciar´”.

“Si esta situación hubiera pasado en un país desarrollado, creo que ya la Corte Suprema se hubiera pronunciado y creo que cualquier persona hubiera puesto en su lugar al fiscal”, afirmó. VC