Presidenta Castro sabía que necesitaba un ministro con mi ímpetu, alardea Matheu que cuestiona producción de médicos del PSH

Tegucigalpa – “Es pecado tomar un cargo para el cual no se está preparado. En mi caso, y no es soberbia ni nada, sí me preparé para ser ministro, ahora en noviembre empezamos la construcción de tres hospitales, ¿qué administración se metió a hacer tres hospitales de un solo y no solo serán tres, vamos a construir ocho”, expresó el ministro de Salud, José Manuel Matheu.

– Dijo que muchos médicos recetan medicamentos que no están en el cuadro básico para hacer quedar mal la administración en Salud.

Sobre su eventual salida de la Secretaría de Salud, manifestó que no cree que la presidenta Xiomara Castro lo haga, “ella sabe que necesitaba un ministro con el ímpetu que le hemos puesto para meterse a hacer lo de los hospitales”.

Matheu alardeó que su gestión es considerada como un caso de estudio -según personeros del BID y el BCIE- por el proyecto de construcción de ocho hospitales en un periodo de gobierno. “El dinero está, tenemos ya la decisión, algunos ya tienen diseño como el de Copán que tendrá 72 camas, el hospital de Roatán también… los únicos dos hospitales que no se verán concluidos son los de traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula que estaban acabados en 65 %”.

En el caso que la mandatariadecida relevarlo en el cargo, dijo que volvería al Congreso Nacional para ocupar el curul de diputado. “Le pediría tres minutos para que me deje entrar al despacho y sacar las tres cosas que tengo allí: el cargador de mi celular, una imagen de San José y otra de la Virgen se Suyapa que me acompañado siempre”.

Cuestionó el trabajo de varios de sus compañeros de bancada y que son médicos de profesión, a quienes reprochó por no hacer nada en más de un año en el Congreso Nacional, “una cosa por la salud de Honduras no la han hecho, salieron de diputados por hacer escándalo, hay que decir las cosas así, aprovechó el COVID -se refiere a Carlos Umaña- para estar dando todos los días declaraciones, yo les diría dedíquense al trabajo, si como diputados les pagan más que a mí como ministro, además de las dos plazas de médicos que cada uno tiene”.

Mencionó que él dejó su clínica privada en el Hospital Viera para ocupar el cargo de ministro, tal como lo prometió cuando era candidato a diputado por el PSH.

A los cuestionamientos por baja ejecución del presupuesto, refirió que prefiere ahorrar y usar los recursos donde se deben usar.

Se quejó que la Fiscalía de Derechos Humanos hace giras por centros sanitarios para constatar denuncias sobre daños en el techo y mobiliario de los recintos, pero se cuestionó: ¿hasta ahora se dieron cuenta, donde estaban los años anteriores?”. JS