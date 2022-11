Presidenta Castro no debe alegar ignorancia porque desalojo lo ejecutó la Policía, dice dirigente garífuna

Tegucigalpa – “La presidenta de la República (Xiomara Castro) alega que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que no fue informada y que eso era ilegal. Presidenta, no debe alegar ignorancia, lo que ocurrió ayer (lunes) lo hizo la Policía y ellos están bajo su mando”, criticó el Presidente de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula, Héctor Castillo.

– “Lo que hicieron los pobladores garífunas fue actualizar su tenencia de la tierra”, dijo Castillo.

Lo anterior en relación al violento desalojo ejecutado por la Policía Nacional en Punta Gorda, Islas de la Bahía, donde además de golpeados hubo seis garífunas detenidos.

La acción ordenada por un juez de letras fue criticada por la presidenta Xiomara Castro, quien dijo desconocer los hechos y exigir la liberación de los seis garífunas.

“Fue un violento desalojo que ejecutó la Policía, entendemos por orden judicial. Llegaron a la comunidad de Punta Gorda donde había vecinos haciendo posesión de sus tierras ancestrales y los desalojaron, algunos fueron arrojados a los carros de la Policía y seis de ellos fueron encarcelados”, condenó el dirigente garífuna.

Explicó que el problema de Punta Gorda, como sucede con la mayoría de las comunidades de Honduras, es que tiene su propio territorio, que es donde vive la gente, pero también donde trabaja la población, “todo forma parte del territorio”.

Aseveró que lo que hicieron los pobladores garífunas fue “actualizar su tenencia de la tierra”.

Puntualizó que la comunidad garífuna no es responsable de las diferencias que existen entre los poderes del Estado, “la tierra nos pertenece hace más de 200 años, estamos tomando posesión pacífica de nuestro patrimonio y el gobierno de la República debe de acompañarnos”. JS