Presidenta Castro dice ahora que son 25 las familias que no pagan impuestos

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro aumentó este martes a 25 el número de familias que no pagan impuestos en Honduras.

La gobernante dijo, en el marco de la reinauguración de la escuela Luis Alonso Suazo del municipio de San Luis, Comayagua, que “es necesario especialmente que esas 25 familias con sus empresas se pongan la mano en la conciencia y que paguen impuestos de sus ganancia”.

-Mandataria pide al CNE que los comicios de marzo de 2025 sean tan transparentes como en 2021 cuando ella ganó.

En discursos anteriores, la mandataria y sus funcionarios han hecho referencia a 10 familias como las que no pagan impuestos por los beneficios de exoneraciones.

La invitación a pagar tributos fue reiterada por la mandataria al referirse a la deuda del Estado, la que dijo es descomunal y que cuando ve las grandes necesidades confirma que la deuda adquirida desde que su esposo Manuel Zelaya fue presidente entre 2006-2009, no llegaron a inversión en beneficio del pueblo hondureño.

En tal sentido, Castro instruyó al Ministerio Público a investigar dónde está ese dinero, “esta debe ser una tarea muy importante que la Fiscalía debe de asumir”, afirmó.

“El proyecto de la justicia tributaria, es precisamente eso (que pague más, el que más gana), porque eso nos permitiría poder solventar esa deuda social que venimos cargando desde hace varios años. Aquí hay grandes necesidades”, afirmó.

Al mencionar que el número de centros educativos intervenidos durante su gobierno oscila los cinco mil, dijo que la necesidad de estas no sería tan alta si no existiera “esas exoneraciones de empresas que tienen 10, 20, 30, 40 años de estar siendo exoneradas, que no pagan impuestos y que hoy con este país que todos debemos asumir una gran responsabilidad, demanda que todos aportemos y apoyemos para el crecimiento y desarrollo de Honduras”.

Castro reiteró el llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a la transparencia y pidió que sea «tan libre, transparente, democrático, con huella digital en las urnas que permitió que hoy esté yo aquí como presidenta de la república».

La presidenta dijo además que ella tiene información de que “hay partidos políticos que no quieren que se establezca en las urnas un lector de huella digital para estas elecciones primarias”. VC