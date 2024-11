Presidenta Castro anuncia que BCIE aprobó $ 300 millones para represa El Tablón

Tegucigalpa – “El día de hoy fue aprobado por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) los recursos, 300 millones de dólares para la construcción del Tablón (represa). Y es un hecho la construcción del Tablón, esperamos que todos los trámites que en octubre del próximo año se estén iniciando la construcción”, informó este miércoles la presidenta Xiomara Castro.

El anuncio lo realizó en el marco de la entrega del bono tecnológico productivo en el municipio de San Francisco Opalaca, en el departamento de Intibucá, donde también visitó un proyecto de vivero de plántulas de café que tiene la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

En julio pasado, Castro dijo que ya tienen finalizado los estudios del Tablón, “el lunes se van a presentar esos estudios al consejo de la ENEE para luego pasármelos y empezar el proceso de poder buscar como los licitamos y que este proceso sea una realidad”, manifestó cuando asistió a la inauguración de seis plantas de oxígeno en San Pedro Sula, norte de Honduras.

En la jornada, la gobernante refirió que en momentos en que Honduras está entrando a un nuevo proceso electoral “y aquí vienen otra vez, los mismo de siempre, aquí llegan a venir a ofrecer lo que no cumplieron en 12 años siete meses y les vienen a decir fíjense que este gobierno no hay hecho… hay que decirles no volverán”.

Castro abogó por el continuismo del Partido Libertad y Refundación (Libre), al afirmar que el proceso de refundación no termina con 4 años, “este proceso debe continuar con el compromiso que se debe asumir con el compromiso de que la continuidad va seguir generando beneficios para el pueblo”. VC