Presentan en el CN iniciativa de Ley de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos

Tegucigalpa – El Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh) presentó este martes en el Congreso Nacional la iniciativa “Ley de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos”.

La presentación estuvo a cargo de la coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, quien dijo que la iniciativa de ley es para reparar los daños provocados por la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional, que dejó muchos desaparecidos.

“Estamos solicitando un cambio estructural con base en los Derechos Humanos; las armas nunca serán solución”, dijo Oliva en su comparecencia.

La iniciativa está inspirada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Godínez Cruz Vs. Honduras y Marco Antonio Servellón García (cuatro puntos cardinales) y otros vs. Honduras; Herminio Deras vs. Honduras.

Estos casos enmarcan el contexto de la “Doctrina de Seguridad Nacional” haciendo referencia a las recomendaciones de Procedimientos Especiales de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

La ley buscaría dignificar a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras como producto de la implementación de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, así como garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos.

Serían beneficiadas las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y violencia sexual, cometidas en Honduras como producto de la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Asimismo, se propone la creación de una Comisión de la Verdad para las víctimas de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional de Honduras.

De su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estimó que el proyecto sea aprobado antes del 30 de agosto.

Asimismo, nombró una comisión legislativa que estará integrado por Jari Dixon (Libre), Ligia Ramos (independiente), Silvia Ayala (Libre), Kritza Pérez (Partido Liberal), Néstor Yanes (Libre), Edgardo Loucel (Partido Nacional), Bartolo Fuentes (Libre) Víctor Munguía (PSH) y Karla Euceda (Partido Liberal). AG