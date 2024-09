Portugal no acogerá la final del Mundial 2030, que será en España o Marruecos

Oeiras (Portugal) – El coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030, António Laranjo, indicó este martes que el país luso no acogerá la final del torneo, por lo que será en España o Marruecos.

“Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80,000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial”, dijo Laranjo.

Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Nouredinne Naybet son algunos de los embajadores de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030.

Los embajadores fueron presentados en una ceremonia en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, donde la candidatura presentó también su logotipo y su visión.

Además de Cristiano, Iniesta y Naybet, están Luis Figo, Irene Paredes, Álvaro Morata, Yassine Bounou, Ghizlane Chebbak y Emmanuel Debayor y Dolores Silva.

La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030 presentó este martes su logotipo oficial con símbolos que representan el sol, el mar y el fútbol.

El coordinador de la candidatura, el luso António Laranjo, fue el encargado de presentar el logo del torneo, una competición que se pretende que tenga “impacto en las generaciones futuras”. EFE