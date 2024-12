Por séptimo día continua toma de maestros en el INPREMA

Tegucigalpa- En el séptimo día consecutivo de protestas, las instalaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) continúan ocupadas por docentes en rechazo a las propuestas de reforma a la ley de la institución.

El movimiento, que ha movilizado a maestros de los 18 departamentos del país, exige un diálogo con las autoridades de la institución y del Congreso Nacional (CN) y del INPREMA.

Norman Blandón, un maestro que participa activamente en la toma, declaró que la continuidad del movimiento depende de la disposición de las autoridades para dialogar.

«Nos comprometemos a continuar aquí. Cada día llegan maestros de diferentes departamentos para relevarnos. Estamos organizados en turnos y no nos vamos a ir», afirmó con determinación.

El docente también aseguró que el movimiento no tiene ninguna afiliación política. «Es una excusa que están buscando para desvirtuar el movimiento. Aquí no hay un partido en particular, hay personas afines a todos los partidos», explicó.

Finalmente, Norman subrayó la unidad del gremio en la defensa de lo que considera un derecho propio. «Todos estamos al pie de la lucha, estamos peleando por nuestro dinero. El INPREMA es de los maestros», concluyó.LB