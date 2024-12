Por diferencias en la cúpula de Libre no se escoge a los magistrados del TSC, según diputado Castro

Tegucigalpa – El motivo por el que no se ha electo a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es porque hay diferencias en la alta cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Así lo reveló este lunes el diputado oficialista Edgardo Castro, quien agregó que este es el mismo motivo por el que no se elige a los comisionados de la Unidad de Política Limpia.

“No se ha electo el Tribunal Superior de Cuentas ni la Unidad de Política Limpia porque hay diferencias en la alta cúpula de Libre”, declaró Castro.

Acusó a la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, de estar entrometiéndose en todos estos asuntos solo por el motivo de querer ser la candidata presidencial de Libre después de las elecciones internas.

Moncada metió al que está como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para hacer negocios, y quiere hacer lo mismo con la Unidad de Política Limpia y el TSC, denunció.

Como Libre soy disciplinado y votó como me dice el partido, pero a veces se me cae la cara votar por temas que son de intereses de ciertos grupos y no de la población, confesó.

Consultado por la vigencia de los fiscales interinos, confirmó que Libre aspira a que permanezca por lo menos uno de ellos, pero que el tema va para largo. AG