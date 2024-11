Pobladores protestan por mal estado de calles en la capital

Tegucigalpa- Los pobladores de la colonia El Porvenir y el barrio El Chile realizan una protesta en la que exigen reparación de calles.

Los pobladores se tomaron la calle principal en ambos sectores donde queman llantas en protesta por el mal estado de las calles en esos sectores que la vuelven intransitable.

En ambas zonas se registra un tráfico vehicular.

Los manifestantes señalaron que no dejarán la protesta hasta tener una respuesta favorable de parte de las autoridades municipales.

“Los vehículos ya no aguantan tanto agujeros, son cráteres los que hay en esta colonia ya no hay calle, necesitamos del apoyo de las autoridades y si no es con protesta no se puede por otro medio en este país lastimosamente, hemos mandado un sinnúmero de solicitudes y no dan respuesta”, dijo uno de los afectados.

En el barrio El Chile el tráfico a esta hora es intransitable. IR