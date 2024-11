Periodistas denuncian agresión cuando cubrían audiencia a policías implicados en robo

San Pedro Sula– Los miembros de la prensa denunciaron ser agredidos por cubrir el momento en que ingresaron los siete policías a la audiencia de imputado en los juzgados sampedranos.

Los periodistas y camarógrafos grabaron en vídeo la agresión realizada a varios periodistas que cubren la fuente.

Una de las afectadas fue Suly Cálix de Hable Como Habla, quien dijo que se sintió ultrajada por parte de los policías que resguardaban a sus compañeros.

“Me empujaron me agarraron de los pechos, esto no debe de pasar, uno anda cumpliendo su labor, si no querían que los grabaran pues el ministro de Seguridad y la Fiscalía no hubiesen dado nombres ni fotografías de ellos”, recriminó.

Cálix sostuvo que su camarógrafo también fue víctima de agresión así como otros periodistas.

Los agentes policiales justificaron el hecho que tenían orden de que los periodistas no se acercaran a los policías imputados, acción que fue negada por las mismas autoridades del Poder Judicial. IR