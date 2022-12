Paro es por incumplimiento, dicen dirigentes; gobierno amenaza con cancelar concesiones a transportistas

Tegucigalpa – Dirigentes del transporte aseguraron este lunes que es casi un hecho que paralizarán unidades en los próximos días debido al incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno, desde donde responden con una amenaza de cancelar concesiones a transportistas si realizan la manifestación, porque la misma no tienen fundamento alguno.

Marvin Galo, dirigente del transporte dijo que hay empresas del sector que tienen hasta 8 meses sin recibir el pago (subsidio) por parte del gobierno “lastimosamente vemos mucha negligencia por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre porque ya hay una partida presupuestaria asignada en la Secretaría de Finanzas”, refirió.

“Eso genera un malestar y bastante preocupación al sector transporte, sobre todo al urbano, ya la gente está cansada de tanta mentira, hay revisiones que no son correctas, hay un problema en el tema de transmisión, no nos dan esa oportunidades de hacer las revisiones en conjunto y los atrasos son extremos, el tiempo avanza y vemos que no hay respuesta”, agregó.

En tan sentido, externó que si entre lunes y martes no se ven acciones, el miércoles habrá paro de unidades sobre todo en la capital Tegucigalpa, ya es una decisión tomada por la asamblea, porque desde hay concesionarios que desde el mes de abril no recibieron el respectivo subsidio.

Por su parte el titular del IHTT, Rafael Barahona, reaccionó a las declaraciones de Galo en a la cadena radial América Multimedios donde aseguró que no se justifican las acciones que anuncia la dirigencia del transporte, porque solo sería un 5% de concesionarios que no ha recibido el pago pero por temas administrativos, porque no lograron completar la documentación.

“Por eso no se les puede pagar antes porque no están completos lo requerimientos, no hay justificación, si ellos paralizan las unidades, hay alrededor de 700 buses con ganas de prestar el servicio, no nos va a temblar la mano para quitar las concesiones por paros que son ilegales porque ellos tienen un contrato con el gobierno y el pueblo”, agregó el funcionario.

Denunció irregularidades en el transporte “hay buses identificados que les ponen un tiquete con otro número pretendiendo engañarnos como si nosotros fuésemos tontos, nos quieren hacer creer que son dos unidades distintas las que están trabajando y no vamos a pagarle a unidades que no están prestando el servicio, comenzaremos a decomisar todos esos buses”.

Dijo que en ciudades como en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, no hay problemas de esta naturaleza, que esa complicación solo se presenta en Tegucigalpa, porque quieren que se les pague subsidios a buses que no trabajan, pero eso no va a pasar, ellos saben que esta semana vamos a pagar pero los dirigentes se venden como abanderados de una gestión que es casi real.

“Yo los reto, hagan un paro o tómense una calle a ver si van a seguir gozando de las concesiones, porque con esas actitudes solo afectan al pueblo”, advirtió Barahona, mientras Galo dijo es bueno conocer los argumentos que ellos tienen, que bueno que lo reconoce porque son ellos los que regulan al sector, son ellos los que tienen que tener en orden todo tipo de documentación. JP