Paralizadas varias terminales de buses urbanos e interurbanos por extorsión

Tegucigalpa-Varias terminales de autobuses se encuentran paralizadas este martes, en varias ciudades, los transportistas exigen al gobierno acciones en contra de la extorsión y medidas ante los altos costos de combustibles.

El dirigente de transporte Wilmer Calix, dijo que la situación del transporte ha venido siendo caótica y difícil desde hace varios años y últimamente la extorsión se ha agudizado y “no hemos podido sentir un avance significativo en el tema de seguridad”.

También aducen que no aguantan los incrementos de los combustibles y el Gobierno no les ha cumplido con el subsidio.

Debido a esos reclamos los transportistas mantienen este martes paralizadas varias terminales en varias ciudades a nivel nacional.

Hay paro en varios puntos de la capital de la República, en Santa Bárbara, San Pedro Sula, Danlí y Choluteca entre otras.

Están detenidos varios puntos de transporte urbano y algunas rutas interurbanas, confirmó Calix.

El dirigente del transporte dijo que “al día de hoy entendemos que la ministra de Finanzas no puesto los recursos para que se me haga efectivo los pagos y a eso se suman las alzas de los combustibles” por ello, aunque con el paro son los primeros perjudicados, manifiestan que no pueden seguir operando en números rojos y lo poco que ganan es para la extorsión.LB