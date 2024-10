Padre denuncia desaparición de dos hijos en colonia Mirador de Oriente

Tegucigalpa – Otros dos jóvenes más fueron reportados como desaparecidos en la colonia El Mirador de Oriente, el mismo día en que desaparecieron cinco jóvenes que realizaban mudanza al oriente de Tegucigalpa.

El lunes se reportó la desaparición de cinco personas que realizaban una mudanza de vivienda desde la Residencial Honduras hacia la colonia El Mirador de Oriente.

Noé Martínez, padre de ambos jóvenes uno de 14 y otro de 17 clamó porque le ayuden a dar con su paradero y solicita protección personal porque asegura, ha sufrido cuatro atentados a raíz de ser el único sobreviviente de la masacre ocurrida en México en 2010 en la que murieron al menos 70 migrantes.

“Los organismos me han dejado de la mano, autoridades gubernamentales me prometieron ayuda para salir del país pero no hicieron nada; pido ayuda a la policía para que me ayuden a encontrar a mis hijos”, dijo con un nudo en su garganta.

Sostuvo que sus hijos salieron de la casa ahí misma en el Mirador de Oriente el domingo y no regresaron a la casa.

“Hoy me llegó un audio del celular de uno de ellos pero se escucha como que tienen algo en la garganta, no se entiende lo que dice, es por eso que le pido a la policía que me ayude a encontrarlos”, reveló.

En menos de 15 días Honduras registra 30 personas desaparecidas en la zona atlántica 23 y siete en la capital del país. IR