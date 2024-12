Pacientes del IHSS molestos por cierre inesperado

Tegucigalpa- Indignación y frustración expresaron los pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), al encontrarse con las puertas cerradas del centro de atención, sin previo aviso, este lunes previo a la Navidad.

«Juegan con el pueblo porque viene gente de lejos y no avisaron que estaría cerrado», declaró una paciente afectada. Decenas de personas llegaron al lugar con la esperanza de retirar medicamentos o asistir a sus citas médicas, pero se encontraron con la amarga sorpresa de que el centro no estaba operativo debido a problemas con el sistema informático.

Doña Juana Martínez, quien recorrió desde el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela pagando dos buses para llegar, expresó su enojo: “Soy diabética e hipertensa y vine por mi medicamento, pero me voy con las manos vacías. Esto es una injusticia. Hace tres meses me dijeron que viniera hoy y no hay ni un rótulo que indique cuándo volver”.

Otro paciente que se identificó como Antonio, lamentó además que tendrá que adquirir medicamentos en una farmacia privada a precios elevados: “El medicamento para la circulación me costará 1,500 lempiras, un gasto que no debería ser necesario si hicieran bien su trabajo”.

Otros pacientes coincidieron en señalar la falta de empatía de las autoridades del IHSS. “No aman al prójimo, les vale lo que pase con nosotros. Aquí estamos, helándonos de frío, sólo para regresar a casa sin solución alguna”, señaló otra afectada.

El cierre, registrado el pasado jueves y viernes, fue atribuido a la falta de sistema. Sin embargo, los usuarios consideran inaceptable la falta de comunicación, especialmente en un período tan crítico como la temporada navideña.

Los pacientes exigen una respuesta inmediata de las autoridades del IHSS para garantizar el acceso a los medicamentos y servicios médicos, además de una mejor organización y comunicación en casos de contingencias futuras.

Por su parte la administración del IHSS, a través de un comunicado de la Interventora, que se hizo público en las últimas horas indica que se daría feriado al personal a cuenta de vacaciones como lo indica el comunicado de Gobernación los dias 23, 24 y 15 de diciembre. LB