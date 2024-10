Oyarzabal: «He hecho mi trabajo y he tenido la suerte de ayudar, es lo máximo»

Redacción deportes – Mikel Oyarzábal, delantero de la Real Sociedad autor del tanto de la victoria de la selección española en la final de la Eurocopa de fúbol ante Inglaterra (2-1), señaló que había hecho su «trabajo» y que había tenido la suerte de haber sido el que consiguió el gol decisivo.

«He hecho mi trabajo, he hecho lo que me tocaba en cada momento, he intentado ayudar, y he tenido la suerte de dar la victoria», comentó Oyarzabal, quien apuntó que después de pasar «procesos jodidos» en forma de lesiones importantes, como él, «estar aquí lo valoras mucho y si tienes la suerte de ayudar como me ha tocado a mí es lo máximo».

«Me ha tocado a mi pero es cosa de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia, todo el mundo vale por igual y es increible», afirmó a TVE el delantero del conjunto vasco.

Nico Williams, extremo del Athletic Club, expresó también nada más concluir el partido que se encontraba «eufórico, muy contento por que toda esta gente se lo merece, los padres, aficionados que han apoyado todos los días».

«Somos campeones de Europa. Estamos muy contentos», indicó Nico Williams, quien recalcó que no lo tuvieron fácil en la final ante los ingleses, que «son un buen equipo, con jugadores que pueden marcar diferencias», pero advirtió que España supo minimizar esas virtudes. «Nadie puede con nosotros, ya lo dije desde el principio, que éramos un equipazo», apostilló.