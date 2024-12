Otra mujer muere por dengue en la capital

Tegucigalpa– Otra mujer perdió la vida por causas de dengue en la capital hondureña, confirmó el jefe de la región metropolitana del Distrito Central, doctor Gilberto Ramírez.

El galeno indicó que la mujer de 30 años falleció en las últimas horas y residía en la colonia Flor del Campo número uno.

El doctor reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, asimismo, a la primera calentura buscar la asistencia médica.

“No se sigan automedicando, el dengue se puede prevenir, no se pueden estar incrementando las estadísticas de muerte, no podemos ser irresponsables, madres, padres, hijos deben de buscar asistencia médica con la primera calentura que les dé, no esperen a empeorar para buscar a un médico”, indicó.

El lunes se reportó en el Hospital Escuela la muerte de dos personas; una mujer de la capital y un menor procedente de la zona de El Zamorano.

Epidemia de dengue agresiva

Honduras puede afrontar este año una epidemia de dengue “más agresiva” que la de 2019, cuando hubo 180 muertos, por lo que médicos abogaron por reforzar las acciones de prevención y atención ante el incremento de casos.

«Lamentablemente ya tenemos una epidemia, un brote que se le llama brote epidémico, tenemos más de 100 pacientes hospitalizados (por dengue) y tuvimos tres fallecimientos de adolescentes este fin de semana», dijo el médico Carlos Umaña.

Según cifras oficiales, Honduras contabiliza 38 fallecidos por dengue en lo que va de 2024 y más de 18,000 casos sospechosos de la enfermedad.

Según el portavoz de la Secretaría de Salud, Miguel Osorio, una mujer de 31 años y un menor de 15 años fallecieron en las últimas horas supuestamente por dengue en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, la capital hondureña.

Explicó que en Honduras circulan cuatro serotipos de dengue, por lo que se esperan «casos complicados» en pacientes que ya padecieron la enfermedad.

Dengue podría empeorar por las lluvias

El mosquito Aedes aegypti, transmisor además del zika y el chikunguña, “se adaptó” a las altas temperaturas y ha “proliferado” en el país, una situación que podría “empeorar” durante la temporada de lluvias, enfatizó Umaña.

La Secretaría de Salud de Honduras declaró el pasado viernes “emergencia sanitaria nacional” ante los disparados casos de la enfermedad y hasta ahora ha ordenado la habilitación de más salas de estabilización de pacientes para evitar que más personas mueran a causa de este mal.

Umaña considera necesario intervenir todas las ciudades del país y los centros educativos para abatizar (aplicación de sustancias químicas) y fumigar para destruir los criaderos del zancudo. IR