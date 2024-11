Orígenes de la Seguridad Social

José S. Azcona

“Llámelo socialismo o como quiera, me da lo mismo”

“El verdadero problema del trabajador es la inseguridad de su existencia. No está seguro que siempre tendrá trabajo, no está seguro que siempre será saludable, y prevé que un día envejecerá y no podrá trabajar. Si cae en la pobreza, aún por una enfermedad prolongada, es completamente indefenso, abandonado a su suerte, y la sociedad no reconoce ninguna obligación hacia él de forma institucional.”

Otto von Bismarck (1883)

El Conde Bismarck (el “Canciller de Hierro”), Fue el unificador de Alemania utilizando las armas y la diplomacia. Un noble terrateniente de Prusia del Este (junker), conservador y monárquico, no parecería el candidato ideal para ser el padre de la seguridad social moderna. Su experiencia de ver como la precariedad limitaba la capacidad de crecimiento, promovía la emigración (hasta los 1880s, Alemania era el país que más migrantes al exterior producía en el mundo), y exacerbaba conflictos, lo hizo pensar en utilizar las capacidades del estado para garantizar bienestar a las personas en su vulnerabilidad.

El problema que Bismarck describe en la cita inicial no nos ha abandonado. Nuestros sistemas de seguridad social, salud pública, y pensiones, no dan una cobertura general. Además, algunos tienen problemas serios de administración que hacen ineficiente aún esta cobertura limitada. Vale la pena estudiar el modelo original para examinar nuestra experiencia y obtener ideas de cómo mejorarle.

El sistema comenzó con un seguro de accidentes laborales, expandiéndose a un seguro de enfermedades, pensiones por discapacidad y vejez, integrándose posteriormente a un sistema seguro de salud. A excepción del seguro de accidente, que es pagado en su totalidad por los empleadores, los otros dependen de una contribución paritaria de empleadores y trabajadores.

Esta contribución paritaria se refleja en la forma de gobierno, donde representantes de los trabajadores y los empleadores llevan la dirección en forma igualitaria. Las cajas de seguridad social son descentralizadas, la representación tanto de empleadores cómo de trabajadores es democrática, y la función del estado es de regimentación y supervisión. Con mejoras administrativas, y la construcción de sistemas financieros más sofisticados, el sistema ha sobrevivido 140 años.

Nos saltan 3 diferencias importantes con nuestro sistema de protección social. La primera es la autonomía y la desconcentración. Entre más cerca de la base están los órganos de representación, más fácil es que la misma responda a los intereses de los beneficiarios. En este sistema, no se construye una caja única, sino que distintas cajas regionales y de los diferentes fondos de previsión. Los problemas que se podrían dar por esta atomización se resuelven definiendo claramente la forma de administración y automatizando los procesos financieros a través de los fondos de seguros. Al estar más cerca del beneficiario, tanto los representantes empresariales cómo de los trabajadores tienen el mismo interés de proteger la calidad del servicio.

La segunda diferencia es en los métodos de representación. La representación de los trabajadores es a través de consejos electos democráticamente por voto individual y secreto de parte de la totalidad de los mismos. Estos consejos funcionan de forma paralela a los sindicatos, ya que los mismos sólo representan al 16% de la fuerza laboral (un porcentaje mayor que en Honduras). La misma legislación alemana separa las funciones sindicales de las de estos consejos- que no pueden emprender acciones industriales o participar en negociación colectiva.

Lo mismo ocurre con la representación patronal, donde la participación en las juntas patronales depende de los aportes hechos. Igual que en el caso de los trabajadores, Se evita entregarles a representaciones gremiales que tienen un fin distinto y formas de participación alterna.

Este es uno de los dos modelos principales de seguridad social. El otro es el modelo británico, de sistema de salud y seguridad social unificados bajo control estatal que analizaremos posteriormente.