Opacidad en torno a los L3,600 millones liberados tras publicación del Ley del IHSS

Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Tras dos meses y medio desde que el gobierno publicó en La Gaceta la Ley que mejorará las cotizaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y con ello también la liberación de un fondo que tiene unos 3 mil 600 millones de lempiras, se desconoce en qué será utilizado ese monto, sólo se sabe que no será para construir los hospitales anunciados por el exdirector del instituto, Carlos Aguilar, razón que provocó su dimisión.

– Directora interina del IHSS indicó que los fondos no están disponibles en estos momentos ya que hay que hacer un procedimiento administrativo.

– Presidente del Colegio Médico recrimina que el presupuesto del Seguro Social lo aprueba su más grande deudor.

– ASJ sugiere que el destino de fondos se realice en base a una agenda más alineada a las necesidades de la población cotizante.

Proceso Digital consultó a actores conocedores del tema sobre el destino de esos fondos, no obstante los planes del gobierno para estos 3 mil 600 millones de lempiras sigue siendo una incógnita y un tema que se evita en la medida de lo posible.

Según el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, quedó establecido que la junta directiva debe presentar un plan de inversiones sobre expansión de la institución.

El doctor Carlos Umaña.

No obstante, dos meses y medio después de la entrada en vigor de la Ley para la Regulación de las Aportaciones y Cotizaciones del IHSS, el diputado Umaña dijo a Proceso Digital que “hasta este momento ni la dirección ejecutiva ni la junta directiva han dado a conocer un plan de inversiones en el Seguro Social”.

El también empleado del Seguro Social, enfatizó que el decreto está blindado y las autoridades del IHSS tienen que hacer un plan de inversiones, luego mostrarlo a una comisión de la Secretaría de Transparencia y la Secretaría de Salud y está última deberá aprobar el plan.

“El dinero no puede ser utilizado en gasto corriente sino que debe ser usado para expansión del Seguro Social”, reiteró el galeno. En teoría, esos fondos no pueden emplearse para medicamentos, planillas ni insumos, sino únicamente para proyectos de expansión.

El mayor deudor decide uso de fondos

Proceso Digital también consultó al presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, sobre el nuevo destino de estos fondos, pero éste recriminó que a la fecha nadie sabe qué proyectos se priorizarán en el IHSS con esos 3 mil 600 millones de lempiras.

Santos recordó que “el presupuesto del Seguro Social no lo aprueba el Seguro Social sino que lo aprueba su más grande deudor, que en este caso es el Estado de Honduras, a través del gobierno de la República”.

En tal sentido, Santos indicó que “esos dineros van a utilizarlo de acuerdo al presupuesto que le imponga Finanzas y el Congreso Nacional”.

El presidente del CMH, Samuel Santos.

Desde el Colegio Médico, refirió Santos, “hemos estado diciendo que es una sinrazón y un absurdo” que sea el Ejecutivo quien le imponga el presupuesto a la institución.

El presidente del gremio médico considera, a título personal, que deber ser el IHSS quien maneje sus propios fondos, que sea un manejo autónomo y no impuesto por el gobierno.

“Mientras los presupuestos sean aprobados por el más grande deudor, el IHSS seguirá sufriendo las consecuencias con presupuestos deficitarios”, lamentó.

Asimismo, para Santos, el anuncio de Estados Unidos de devolver un millón de dólares, equivalente a 25 millones de lempiras da más esperanzas de que se concrete.

Aunque llamó la atención de que “en Honduras estamos acostumbrados a cocinar la liebre antes de tenerla”, dijo al agregar que no se sabe cuándo ingresarán esos fondos por lo que no se puede estar haciendo planes con algo que todavía no se tiene.

La directora interina del IHSS, Yadira Álvarez.

Fondos no están disponible en estos momentos

La sucesora de Aguilar, Yadira Álvarez, dijo a periodistas que estos fondos, según su declaración supera los 3 mil 600 millones de lempiras ya que generan interés, serán destinados a infraestructura, aunque no pormenorizó qué tipo de infraestructura, lugares o montos.

Además, tal como lo indicaron los galenos consultados por Proceso Digital, confirmó que “sin embargo, no está disponible en estos momentos para el IHSS ya que hay que hacer un procedimiento administrativo, una vinculación estratégica vinculado con la planificación con Finanzas”.

La directora interina del IHSS manifestó que en ese plan, “nosotros le planteamos los proyectos que vamos a realizar y tanto Finanzas como a nivel central, en base a esta alineación estratégica ellos nos desembolsan la cantidad de dinero que nosotros vamos a utilizar para poder construir las unidades de atención o los hospitales o policlínicas”.

El doctor Carlos Aguilar.

Por su parte, el exdirector del IHSS, Carlos Aguilar dijo a Proceso Digital en una entrevista brindada un mes después de su renuncia, que desde que salió de la institución no le ha dado seguimiento a lo que ha pasado en el Seguro ya que estaba enfocado en sus proyectos personales en la política.

Externó que su deseo es “que esos recursos puedan ser utilizados e invertidos tal como lo manda el decreto legislativo, para la mejora de la calidad de la atención, infraestructura, compra de equipo, contratación de recursos humanos para la expansión de la Seguridad Social”.

Más recursos no garantizan mejorar atención

Para la directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Blanca Munguía, si el Seguro Social tiene acceso a más recursos es positivo, sin embargo “eso no garantiza la mejora de la atención”, reflexionó en entrevista a Proceso Digital.

Munguía observó que la liberación de estos fondos “debe estar vinculado con la garantía de usar esos recursos de manera transparente y hacer usos de ellos de manera eficiente”.

La galena urgió a que los fondos estén alineados a aquellos problemas que tiene el sistema de salud y refirió que los derechohabientes tienen quejas muy precisas, como la habilitación de más espacio con el recurso y el personal para que las cirugías que hoy están en deuda quirúrgica o en lista de espera puedan ser atendida lo más pronto posible.

Munguía también mencionó la urgencia de que se cuente con insumos y medicamentos, así como con que los tiempos de espera para que las citas de médicos con especialidades se reduzcan.

“Eso debe reducirse y sólo se logra con la inversión de contar con el personal, contar con una agenda más alineada a las necesidades de la población”, insistió. VC

Las leyes que liberan L3,600 millones

La Ley para la Regulación de las Aportaciones y Cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), publicada en el diario Oficial La Gaceta bajo el número 36,545 permitirá recuperar los ingresos del Seguro Social, más de 2 mil 900 millones de lempiras, que no se recaudaron luego que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarará inconstitucional una ley marco del sector social, que afectó al IHSS y al RAP.



La tasa de cotización del Régimen Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del IHSS será del 3.5% para las empresas, del 2.5% del salario que gane el trabajador y el Estado aportará el 0.5%. Asimismo, se regulará el Régimen de Enfermedad y Maternidad.



Habrá una gradualidad para las deducciones, el 2024 será en base a 11,336.32 lempiras para el IVM y de 11,109.30 lempiras para EM.



También, el 28 de mayo se publicó la ley referente a la Ley del Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual será administrada por el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) bajo el decreto 47-2024.



El objetivo de la ley es la creación y administración del Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual constituido en el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) con la finalidad de garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores mediante las prestaciones derivadas de la aplicación de la presente normativa. JS