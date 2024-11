OMS mantiene bajo el riesgo de contagio de gripe porcina entre humanos tras caso en España

Ginebra – La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo este martes en un nivel de riesgo bajo la posibilidad de contagio de gripe porcina A(H1N1) entre humanos, tras haber recibido de las autoridades sanitarias españolas información sobre un caso en un trabajador de una granja de Lleida (Cataluña), el tercero que confirma España desde 2008.

La OMS recibió la notificación el 29 de enero, y tras un periodo de supervisión en el que ninguno de los tres familiares cercanos del paciente u otros trabajadores de la granja porcina contrajera la enfermedad ha decidido no emitir alertas especiales.

No obstante, en el comunicado sobre este caso la OMS subrayó la importancia de que se mantenga a nivel global la vigilancia de posibles casos en humanos, con el fin de detectar posibles cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos de este tipo de virus.

«Las evidencias actuales sugieren que estos virus no han adquirido la habilidad de transmitirse de forma sostenida entre humanos: ha habido contagios limitados y no sostenidos, que no se han extendido a un nivel comunitario», valoró la agencia sanitaria de la ONU.

La OMS consideró innecesario que tras el caso en Lleida se apliquen restricciones a viajes desde y hacia España, por lo que únicamente sugirió evitar el contacto con animales posiblemente enfermos y el lavado regular de manos después de tocar animales.

«Los viajeros de países con brotes conocidos de gripe en animales deben evitar visitas a granjas, el contacto con animales vivos en mercados, entrar en áreas donde éstos son sacrificados, o tocar superficies aparentemente contaminadas con heces de animales», agregó la OMS.

Los dos anteriores casos de gripe porcina A(H1N1) en España fueron reportados en 2008 y hace un año, en enero de 2023. EFE

