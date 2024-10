Olimpia y Motagua a definir en otro clásico al nuevo campeón de Honduras

Tegucigalpa.- Olimpia y Motagua, los dos mejores equipos de Honduras, definirán este jueves en un clásico más al campeón del torneo Apertura, en un duelo que también será de dos entrenadores argentinos que han tenido éxito con su equipo.

Olimpia, último campeón y dirigido por Pedro Troglio, mundialista con Argentina en Italia 1990, llega al último juego de la final exponiendo su condición de invicto después de 21 partidos y con el objetivo de ganar su copa número 37.

En tanto que Motagua, que desde a mediados de noviembre dirige Diego Vázquez, con quien ha ganado cinco campeonatos, ha venido de menos a más, logrando llegar a la final después de eliminar en una repesca a Olancho y en una semifinal a Marathón, luego de las dos vueltas regulares del campeonato.

Olimpia se ganó el derecho de jugar las semifinales, por reglamento, al ser primero al cierre de las dos vueltas regulares, en las que sumó 48 puntos, 16 más que Marathón, que fue segundo, mientras que Motagua fue tercero con 29.

Troglio y Vázquez coinciden en que el último partido de la final no será fácil, como no lo fue el de ida, el pasado día 17, que finalizó empatado 0-0, aunque Motagua jugó mejor y pudo haberlo ganado de no ser porque su máximo goleador, el argentino Agustín Auzmendi, falló un lanzamiento de penalti.

Para el estratega del Olimpia, el segundo partido de la final será diferente porque su equipo corregirá los errores del primero, en el que Motagua tuvo mayor control.

Vázquez, por su parte, ha dicho que tiene «claro que se le puede ganar a Olimpia» y que en el segundo juego intentará controlar el medio campo y buscar el triunfo desde el inicio.

De ganar Olimpia, Troglio estaría sumando su séptimo campeonato con el equipo de mayor afición de Honduras y con más títulos, 36 desde que se fundó la Liga, en 1965.

Además, si el triunfo fuera para Olimpia, Troglio se convertiría en el entrenador con más títulos ganados en el fútbol hondureño, siete, entre 2019 y 2023.

Si ganara Motagua, llegaría a su copa 19 y Diego Vázquez a la sexta, dándole alcance a Troglio.

Vázquez, quien es hondureño por naturalización, también ganó cinco campeonatos jugando con Motagua como portero.

La historia del fútbol hondureño registra que entre 1997 y 2022, los dos equipos se han enfrentado en diez finales, de las que siete las ganó Motagua y tres Olimpia.

Si el partido de este jueves finalizara empatado, se jugarían 30 minutos adicionales. Si el empate persistiera, el campeonato se definiría en tandas de penaltis. EFE/ir