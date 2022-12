«Nos haces mucha falta», claman hijas del gerente de La Prensa en Nicaragua

San José – Las hijas del gerente general del diario nicaragüense La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, considerado un preso político del Gobierno de Daniel Ortega por organismos humanitarios, pidieron este miércoles a las autoridades que les permitan hablar por teléfono con su padre, preso desde agosto de 2021, y de quien dijeron les «hace mucha falta».

«Desde hace más de 500 días no he tenido ningún contacto con mi papá, Juan Lorenzo Holmann, detenido en (la prisión) El Chipote. No se nos ha permitido ni una sola llamada ni tampoco enviar ni recibir cartas», aseguró la joven Renata Holmann a través de un video que junto a su hermana, Camila, compartió en sus redes sociales.

«En esta época del año (Navidad y Fin de Año) usualmente nos reunimos toda la familia y hemos sentido mucho el vacío y la ausencia de mi papá. Por eso pedimos que se nos respete el derecho de tener una llamada con él», abogó, por su lado, Camila Holmann.

«Nos haces mucha falta», agregó Camila, quien junto a su hermana grabaron el video delante de un árbol de Navidad.

«Esperamos que pronto podamos volver a escuchar tu voz», concluyó Renata Holmann.

FUE CONDENADO A 9 AÑOS DE PRISIÓN

En marzo pasado, el gerente general del diario nicaragüense La Prensa fue condenado a 9 años de prisión y a pagar una multa económica por el delito de lavado de dinero, bienes o activos, por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua.

Holmann Chamorro, quien también es vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), goza desde el 29 de septiembre pasado, junto a su núcleo familiar, de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que la situación de estos es «de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».

El gerente general de La Prensa está preso desde el 14 de agosto de 2021 y la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua también lo inhabilitó a ejercer su profesión, oficio o cargo, mientras dure la pena.

Un día antes de su arresto, la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ocupó por la fuerza las instalaciones de La Prensa, que circula en formato digital por la retención de su papel desde un día antes de la detención de Holmann Chamorro.

LA FAMILIA CHAMORRO

Holmann Chamorro forma parte de un grupo de más de 40 nicaragüenses, entre líderes opositores, críticos del presidente Ortega, y profesionales independientes, que fueron encarcelados antes de las elecciones de noviembre de 2021, en las que el sandinista fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de los aspirantes en prisión.

El empresario se convirtió en el cuarto miembro de la familia Chamorro en ser condenado por la justicia de Nicaragua, que antes hizo lo propio con los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y también directivos de La Prensa, así como con Juan Sebastián Chamorro García.

Tanto Cristiana como Juan Sebastián fueron arrestados tras anunciar su interés en ser candidatos a la Presidencia por la oposición.

Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de «traidores a la patria», «criminales» e «hijos de perra de los imperialistas yanquis». JS