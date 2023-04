“No sólo son 100 mil lempiras, sino que 300 mil”, diputado Umaña en relación a bonos

Tegucigalpa– Sigue el debate por el bono económico de 100 mil lempiras que recibieron algunos diputados del Congreso Nacional y el diputado Carlos Umaña, fue más allá al declarar que no son solo 100 mil sino 300 mil lempiras, porque para ello dejaron una cuenta disfrazada.

– Dejaron una partida de 900 millones disfrazada para pago de bono, dijo Umaña.

Umaña, anotó que “no me parece ético que un diputado agarre dinero siendo congruentes nosotros del PSH no agarramos ni el de diciembre ni este vamos a agarrar, porque no solo son 100,000 sino que son 300,000 es un acuerdo el que llegaron”

El parlamentario expuso que el PSH se opuso a una partida de 900 millones de lempiras, que quedó anexada en el Congreso en el Presupuesto de ayudas sociales.

Adicionó que esa partida no existía en la Ley de Presupuesto, “pero dejaron esos 900 millones de lempiras ahí disfrazándolo porque no es el fondo departamental, pero es algo similar”.

Remarcó que lo que han querido hacer algunos diputados es cambiarle el nombre, el famoso fondo departamental ocupa 86 votos para derogarlo, pero no hay voluntad política para eliminar todos estos subsidios, subrayó, el diputado Umaña.

El debate actual surgió en el marco de la Semana Santa, tras conocerse que varios parlamentarios recibieron de parte del Congreso Nacional 100 mil lempiras antes de partir para las vacaciones de Semana Santa, lo que inmediatamente fue calificado como “Bono pescado” por gran parte de los críticos. LB