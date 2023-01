No se ejecutó el presupuesto, se ejecutó al pueblo: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa- Con solo una corta frase la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción expresó su opinión sobre la aprobación del Presupuesto de la República 2023, de más de 392 mil millones de lempiras.

“No se ejecutó el presupuesto, se ejecutó al pueblo”, fue el corto mensaje que escrito en sus redes sociales, Castellanos.

La crítica de la directora del CNA, se une a la de otros sectores, incluyendo a los mismos diputados de diferentes partidos que han manifestado sus quejas por considerar que no fue la mejor manera de aprobación en un “madrugón” y que además deja mucha discrecionalidad.

El aumento al presupuesto para el 2023 deja preocupación porque no hay claridad de cómo se va a financiar la alta deuda ya que esta herramienta fiscal no está de acorde con la realidad, y se ha demostrado que a lo largo de los años los presupuestos grandes no han sido consecuentes con la mejora del pueblo hondureño.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó en un informe que el Presupuesto General de Honduras es el más grande de Centroamérica.

Por su parte, especialistas del Fosdeh, mantienen que hay preocupación por la forma como se financiara el aumento del Presupuesto. LB