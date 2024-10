No se bajará nivel en PAA, asegura rector de UNAH Odir Fernández

Tegucigalpa- Ante algunos rumores surgidos en torno a que se podría eliminar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), en la de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el rector Odir Fernández, dijo que no se excluirá a nadie, pero que tampoco se bajará el nivel de la prueba,

Odir Fernández, manifestó que, aunque hay críticas de algunos sectores, no se eliminará la Prueba de Aptitud Académica (PAA), no obstante, no descartó una revisión de la prueba.

«No vamos a excluir a nadie, pero tampoco vamos a bajar el nivel», aseguró el rector.

Sin embargo, anotó que se implementarán acciones para garantizar el acceso de más jóvenes a la educación superior, y que no hay exclusión.

Pero reiteró que el nivel de la PAA no se reducirá, pero si se buscarán medios para poder capacitar a los estudiantes de secundaria y que a la hora de que presenten el examen estén preparados.

Señaló que será importante incrementar el número de jóvenes que aprueben la PAA.

En este sentido, se planea diseñar cursos propedéuticos de un período académico para aquellos que no logren aprobar la prueba, con el objetivo de garantizar que estos jóvenes puedan obtener los puntos necesarios para ingresar a la UNAH en el futuro.

Finalmente, Fernández dijo que trabajará de la mano con autoridades de la Secretaría de Educación para desarrollar iniciativas en pro de una mayor inclusión para todos los jóvenes en la educación superior. LB