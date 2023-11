No hubo conciliación entre Bartolo Fuentes y Lissi Cano; querella se eleva a juicio

Tegucigalpa – La querella interpuesta por la diputada Lissi Cano en contra de su homólogo Bartolo Fuentes no encontró conciliación en la audiencia programada para este miércoles, por lo que la causa se eleva a juicio.

– Sostengo que a los ladrones hay que llamarlos ladrones, dijo Fuentes al salir de la audiencia.

– Lissi Cano afirmó que llegó con la intención de conciliar, pero la actitud soberbia y prepotente de Fuentes dificultó todo.

Así lo informó el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que el procedimiento en este tipo de casos que son querellas y como lo ordena la normativa vigente, se nombró un juez conciliador, que fue el que dirigió el debate y ante la negativa de Bartolo Fuentes para conciliar, entonces se remiten las diligencias al magistrado designado, Roy Pineda para que conozca el resto del proceso.

El diputado Fuentes dijo tras la audiencia que no hubo conciliación porque él no la pidió, “esta es una batalla, aquí no hay tregua, si toca por lo que sea ir a una celda, vamos a ir, pero la verdad hay que seguirla diciendo”.

Acentuó que “aquel que no está diciendo cosas que no incomodan a alguien no es periodista de verdad. Ser periodista es decir aquello que a alguien le molesta”.

El diputado Bartolo Fuentes.

Mientras, la diputada Lissi Cano encaró a Fuentes y le dijo que tendrá que probar las acusaciones en los tribunales.

“Yo estaba dispuesta a aceptar las disculpas públicas, pero con esa actitud prepotente y arrogante, entonces nos vemos en juicio”, increpó la legisladora.

Las diputadas Lissi Cano, Merary Díaz y Antonieta Mejía presentaron querellas por presunta difamación y calumnias en contra de los parlamentarios oficialistas Bartolo Fuentes y Fabricio Sandoval.

El diputado Fuentes tiene otra denuncia interpuesta por su compañera de bancada Melbi Ortiz por el delito de violencia agravada contra la mujer. En agosto de este año se le dictó formal procesamiento y la causa continúa en los tribunales de la República. JS