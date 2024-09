No hay soluciones fáciles ni inmediatas para Honduras, según Eric Olson

Tegucigalpa – El director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional Seattle, Eric Olson, escribió en su blog que el escándalo del narcovideo donde aparece el todavía diputado Carlos Zelaya con una junta de poderosos narcos un soborno para financiar la primera campaña de Libre solo es la punta del iceberg, pero señala que Honduras sólo podrá escapar del cáncer de la narcopolítica con instituciones creíbles y apoyo de la comunidad internacional.

Entre los apoyos de la comunidad internacional está el establecimiento de un acuerdo entre Honduras y las Naciones Unidas para formar una alianza que combata la corrupción, como se hizo en Guatemala.

Drogas y democracia en Honduras



Las impactantes revelaciones sobre reuniones entre narcotraficantes hondureños y altos funcionarios del gobierno han sacudido los cimientos de la democracia del país. Lamentablemente, esta debacle es sólo la punta del iceberg. Honduras no podrá escapar del cáncer de la narcopolítica sin instituciones creíbles y el apoyo de la comunidad internacional.El último escándalo comenzó con la publicación de un vídeo y un artículo de investigación de Insight Crime el 27 de agosto.



En él se documentaba una reunión de 2013, filmada en secreto, en la que narcotraficantes discutían contribuciones ilegales a una campaña fallida anterior de la presidenta hondureña Xiomara Castro. El vídeo contiene dos revelaciones impactantes: una insistencia en que una parte de los sobornos se destina a “ el comandante”, una referencia al ex presidente Mel Zelaya, el marido de Castro, y la aparición en el vídeo del hermano de Zelaya, Carlos, que se desempeñaba como secretario del Congreso hondureño hasta que renunció justo antes de la publicación del vídeo. (Carlos Zelaya ha reconocido haber asistido a la reunión de 2013, pero ha negado haber aceptado contribuciones ilegales).El video y otras pruebas fueron devastadores para el gobierno y el gobernante Partido Libre.



Castro y su partido de izquierda se han posicionado durante mucho tiempo como campeones de la lucha contra la corrupción, una tarea que se ha facilitado por la mala conducta descarada de los gobiernos recientes. En 2021, Castro ganó la presidencia aprovechando una ola de disgusto público contra el presidente conservador saliente, Juan Orlando Hernández, quien estuvo implicado en varios juicios relacionados con las drogas en Nueva York, incluido un caso que involucraba a su hermano y organizaciones criminales mexicanas. Después de las elecciones, el propio Hernández fue extraditado y condenado por Estados Unidos por delitos relacionados con las drogas.Ahora, sin embargo, Castro, quien entregó a su predecesor a Estados Unidos, ha suspendido el tratado de extradición, aparentemente para proteger a su cuñado y a otros miembros de su familia y círculo íntimo supuestamente involucrados en la narcopolítica.



Lamentablemente, su caída en desgracia no fue tan sorprendente. La corrupción en la política hondureña va mucho más allá de los gobiernos de Castro y Hernández. Los problemas de Honduras no se limitan a individuos, partidos o familias particulares. Más bien, todo su sistema político y sus instituciones públicas están infectados por la corrupción.Para comprender plenamente la profundidad de la decadencia democrática en Honduras, basta pensar en lo que sucede después de cada una de las elecciones programadas regularmente, razonablemente libres y justas que se celebran en el país. En lugar de poblar los organismos profesionales y técnicos del país con funcionarios públicos calificados, las instituciones estatales son simplemente un botín que se reparte entre los partidos políticos y sus partidarios en función de su desempeño electoral.



Ninguna institución está libre de esta negociación, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Procuraduría General de la República, ni las instituciones electorales, por nombrar algunas.Los sistemas que exigen nombramientos basados ​​en méritos son fáciles de eludir, ya que los jefes de los partidos negocian “ cuotas de poder” .



Es el partidismo lo que prima sobre las calificaciones. Los hondureños, por ejemplo, pueden identificar fácilmente a quién controlan el Partido Libre o el Partido Nacional en la Corte Suprema. El sistema está tan institucionalizado que recientemente se creó un tercer puesto de alto nivel en la Procuraduría General de la República para hacer espacio a los compinches del tercer partido más importante del país.



Cuando reina el partidismo, los resultados son predecibles. Los acuerdos informales para garantizar la impunidad mutua son moneda corriente. Las reformas legales para aumentar la rendición de cuentas se ven socavadas por acuerdos secretos. Es significativo que la decisión de Castro de suspender el tratado de extradición haya sido bien recibida por todo el espectro político del Congreso, donde miembros de todos los partidos enfrentan acusaciones de corrupción.



No hay soluciones fáciles ni inmediatas. El cambio requerirá, más bien, una nueva estrategia a largo plazo, tanto en Honduras como en Washington. Los hondureños, ávidos de cambio, tendrán que construir movimientos políticos de base al margen de los partidos tradicionales.



Esto ya está empezando, pero los desacuerdos entre los grupos de la sociedad civil y los movimientos de base son un obstáculo.En este sentido, los actores internacionales, incluidos los Estados Unidos, podrían ayudar. Por un lado, los donantes como USAID deberían aumentar sus inversiones en estas iniciativas ciudadanas.



La comunidad internacional también podría ayudar a negociar un acuerdo entre Honduras y las Naciones Unidas para formar una alianza para combatir la corrupción, como hizo la ONU en Guatemala. Castro hizo campaña con esa promesa, pero se ha resistido a las reformas legales que permitirían el éxito de una misión de la ONU.



Lo que está en juego es demasiado importante para Honduras y la región en general, como para que la comunidad internacional se limite a observar con horror silencioso cómo se desarrolla otro escándalo de corrupción en Tegucigalpa, con la esperanza de que una futura elección resuelva el problema. De lo contrario, el ciclo continuará, privando a los hondureños de un gobierno capaz de resolver los graves problemas del país –incluida la pobreza y la delincuencia violenta– y empujando a cada vez más hondureños a huir al norte.





