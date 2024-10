No hay presupuesto para médicos de UNICAH, la universidad debe tener su hospital increpa ministra de Salud

Tegucigalpa – La ministra de Salud, Carla Paredes, reveló que su dependencia ha enfrentado significativos recortes presupuestarios y señaló específicamente que no hay presupuesto para la relación con los médicos de servicio social de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

“Nosotros hacemos un sacrificio enorme en ayudar a la Católica. Hace más de 15 años, señores, que la UNICAH debería tener su propio hospital, y no ha cumplido”, cuestionó Paredes, agregando que esta institución privada se ha recostado en el Estado para que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas clínicas en hospitales públicos.

La ministra defendió la necesidad de priorizar los recursos del Estado para los empleados y la población. “Yo no puedo pagar esas becas, no puedo comprometer un dinero que no tengo. Mi prioridad son los empleados y garantizar el servicio a la población”, afirmó.

Además, Paredes resaltó que, aunque no pueden asumir el impacto financiero de 30 millones de lempiras que representa el apoyo a la UNICAH, el Estado sigue brindando el espacio físico, los pacientes, medicamentos y materiales necesarios para que los estudiantes de la universidad realicen sus prácticas sin costo alguno para la institución. “Ellos nos exigen un sacrificio extremo, pero ¿qué sacrificio está haciendo la Católica?”, cuestionó la ministra.

La titular de Salud, subrayó la importancia de que el Estado apoye a los estudiantes de universidades públicas, y concluyó con una reflexión sobre el rol que debería asumir una institución privada como la UNICAH: “El Estado siempre ayuda, pero ¿por qué siempre tiene que ser así?”.

Por su parte, los médicos en servicio social han emprendido una serie de reclamos por el derecho al salario beca ya que “nosotros mantenemos que, así como tenemos los mismos deberes, deberíamos de tener los mismos derechos”, dijo Andrés Zelaya, estudiante de medicina UNICAH, refiriéndose a sus colegas de UNAH, al tiempo que agregó que cumplen con los horarios completos en los hospitales donde son asignados.

Sectores políticos también han cuestionado que como es posible que no haya presupuesto para los muchachos en servicio social de las universidades hondureñas, aunque sean privadas, porque muchos padres mantienen a sus hijos con sacrificio en esas instituciones, y en contraste si hay presupuesto para médicos cubanos. LB