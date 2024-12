«No ha pasado nada con estado de excepción», afirma la exfiscal Nilia Ramos

Tegucigalpa- La exfiscal Nilia Ramos criticó duramente la implementación del estado de excepción en Honduras, asegurando que no ha generado cambios significativos en la seguridad del país.

«La verdad, no ha pasado nada. Con este estado de excepción han seguido las mismas masacres, los mismos feminicidios, todo está como si no hubiera estado de excepción», declaró Ramos.

Ramos enfatizó que, pese a las extraordinarias medidas, las fuerzas de seguridad no han logrado atacar el delito de manera efectiva. Según la exfiscal, «más que lo que andan haciendo los militares y policías es erogando más dinero, dinero que es del Estado de Honduras». En su opinión, los recursos se están malgastando sin obtener resultados concretos en la reducción de la violencia.

La exfiscal también cuestionó la intención de la presidenta Xiomara Castro de responsabilizar a los diputados que no aprobarán la extensión del estado de excepción. «No se justifica. Más bien tiene que responsabilizar al ministro de Seguridad, que no ha hecho bien su trabajo», afirmó, señalando que las autoridades no están enfocándose en combatir el crimen organizado de manera adecuada.

Además, Ramos denunció supuestas irregularidades en las operaciones policiales durante el estado de excepción. «Lo que andan haciendo es entrando a casas de personas, poniéndoles drogas y armas para llevarlas», afirmó, sugiriendo que estas acciones no contribuyen a mejorar la seguridad, sino a criminalizar a ciudadanos inocentes.

El estado de excepción ha sido una de las principales apuestas del gobierno para enfrentar la creciente violencia en el país. Sin embargo, las críticas de la exfiscal reflejan una creciente frustración en diversos sectores de la sociedad ante la situación de inseguridad.LB