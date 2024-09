Niñas y mujeres víctimas eternas de la trata de personas en Honduras

Tegucigalpa – Las niñas y mujeres han sido las victimas eternas de la trata de personas en Honduras, en los últimos 33 meses se han rescatado 197 personas, de las cuales 162 son mujeres y niñas.

-Sólo en el presente año suman 35 las víctimas rescatadas a nivel nacional.

-En seis de los 18 departamentos se registran los rescates de victimas de trata de personas.

Datos proporcionados por la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual comercial y Trata de Personas (CICESCT), a Proceso Digital indican que desde 2022 se han rescatado 197 víctimas, de las cuales 48 son mujeres, 114 niñas, 29 niños, 5 hombres y 1 persona de la población LGTBI.

Los departamentos que han atacado la trata de personas en el presente año son: Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Choluteca, Comayagua y El Paraíso.

La CICESCT en el presente año ha atendido a 35 nuevas víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas, el 88 por ciento de estas representa a la población más vulnerable ante estos delitos que son las mujeres y niños, dividiéndose los casos en 7 mujeres, 26 niñas, un hombre, un niño.

“Esta situación es alarmante, porque en el año el 88 % de las nuevas víctimas, bajo nuestra atención, son mujeres y niñas, llegando a la conclusión de que son la población más vulnerable ante estos delitos, así mismo, como CICESCT estamos incrementando esfuerzos mediante alianzas para la prevención de estos delitos, somos conscientes de que previniendo podemos ponerle un alto a este flagelo”, manifestó la secretaria ejecutiva de la CICESCT, Sua Martínez, en conversación con Proceso Digital.

Agregó que estas sobrevivientes han sido víctimas de trata de personas en las modalidades de material de abuso sexual infantil, reclutamiento de menores para actividades ilícitas, explotación sexual, esclavitud y servidumbre, adopción irregular y trabajo forzado.

En el presente año el 60 % de las sobrevivientes rescatadas son de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.

Detalló que se han obtenido grandes resultados, iniciando con el incremento de presupuesto de 6 millones a 40 millones de lempiras, se han fortalecido y creado unidades de trabajo, una ampliación en el equipo de respuesta inmediata y se han aperturado oficinas regionales.

Explicó que el Equipo de Respuesta Inmediata – ERI de la CICESCT, dando cumplimiento al mandato legal según Ley contra la Trata de Personas, activó, brindó y monitoreó que las víctimas/sobrevivientes directas e indirectas, recibieran servicios de asistencia primaria y secundaria de acuerdo a las necesidades particulares que presentan.

ERI-CICESCT brinda un acompañamiento hasta lograr su incorporación a la vida cotidiana.

Reinserción

Agregó que desde el ERI-CICESCT se brinda un acompañamiento hasta lograr su incorporación a la vida cotidiana, a través de los servicios que se brindan con un enfoque integral y para el goce pleno de sus derechos, para ello se brinda una serie de servicios que a continuación se detallan: atención psicológica, social, legal, médica, medicamentos, exámenes de laboratorio, alimentación, traslados, acompañamientos, alojamientos seguros, camas, insumos para el hogar, kit de higiene, kit de limpieza, kit educativos, apoyo en emprendimientos, gestiones de citas médicas y ayudas económicas.

Asimismo, mejoras para sus viviendas, inserción y reinserción educativa, jornadas terapéuticas, visitas domiciliarias, elaboración de certificaciones, acompañamiento en sede fiscal y judicial, medicina forense, testigos protegidos, seguimiento por llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp, recepción de víctimas retornadas, reintegraciones familiares, coordinaciones en centros de protección y derivación de casos para solicitudes de ayudas y asilo con las instancias competentes.

Martínez dijo que “en la mayoría de los casos ellas no saben que son víctimas, se lo diremos a toda la población, que podemos denunciar, poder salir adelante, que no estarán solas y que estaremos para apoyarles, no es fácil pero tenemos bastantes casos que han salido adelante, terminando sus estudios básicos, cursando carreras en las universidades, con empleos formales y hasta con emprendimientos”.

La CICESCT ha solicitado al Poder Judicial la creación de un juzgado especializado en el delito de trata de personas.

Juzgados especiales

Martínez dijo que la CICESCT ha solicitado al Poder Judicial la creación de un juzgado especializado en el delito de trata de personas. En cuanto a la reforma de la Ley Contra la Trata de Personas, el anteproyecto ya se encuentra en su fase final de revisión, para ser presentada al Congreso Nacional.

Aseguró que estos avances se logran gracias al trabajo en conjunto de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección Policial DPI, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la CICESCT como ente encargado de brindarle acompañamiento, atención integral, primaria y secundaria, según las necesidades de los rescatados por medio del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).

En este año la CICESCT le ha brindado 7 mil 394 servicios legales, psicológicos, sociales y médicos a víctimas directas e indirectas de estos delitos; ha sensibilizado y capacitado a 10 mil 653 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y comunidad LGBTIQ+.

En cuanto a denuncias, la línea de emergencia del ERI, 8990-5187, ha recibido 358 denuncias en el año, mismas que han sido remitidas a los órganos competentes para que se le realice el debido seguimiento. IR