Ni agua han venido a dejar, sólo un listado hicieron las autoridades, lamentan locatarios del mercado afectado por incendio

Tegucigalpa- En zozobra y a la deriva se reportan los locatarios del mercado artesanal que quedó reducido a cenizas en Comayagüela.

Los afectados por el incendio señalaron que aún no reciben respuestas por parte de las autoridades, y necesitan un apoyo previo a la temporada navideña.

“Tenía ahí un dinerito invertido, no gran cantidad, pero era algo, yo me dedico a reparar máquinas y con eso yo me mantengo, ahorita estamos todos en la calle y sólo hacemos el llamado a que nos colaboren”, manifestó uno de los afectados.

Indicó que las autoridades ni una bolsa de agua les han ido dejar, estamos en la calle.

El siniestro se habría producido debido a un corto circuito, donde muchos vendedores señalaron entre lágrimas el haberlo perdido todo, esto ya que mantenían en bodegas toda la mercancía que sería comercializada durante la temporada navideña y de fin de año. IR