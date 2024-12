Nadal: «Sé que no estoy para jugar con los grandes jugadores»

Madrid – Rafael Nadal continúa con su puesta a punto tras la lesión muscular en la cadera sufrida en el torneo de Brisbane a principios de año y que ha retrasado su regreso a las pistas, aplazada de nuevo hasta marzo, en la exhibición de Las Vegas con Carlos Alcaraz y en el Masters 1000 de Indian Wells después de rechazar disputar Doha, como tenía inicialmente previsto.

Nadal volvió a la competición en Brisbane, en los primeros días del 2024 tras casi un año fuera de las pistas. Pretende volver a la competición para enfilar su cuenta atrás profesional.

«Sé que no estoy para jugar con estos grandes. Sobre todo porque llevo un año sin jugar y ellos son muy buenos. No vale con tener un pasado. Pensaba que iba a tener un rodaje y no he podido tenerlo. Me duele haberme perdido el Abierto de Australia porque me corta todo y en Brisbane tuve buenas sensaciones. Cuando tienes que parar en Brisbane y parar en Doha me frena todo y me gustaría llegar a la tierra con más certezas de las que voy a llegar», dijo en una entrevista realizada con la Cadena Cope.

Aún así, Nadal mantiene su hoja de ruta con la participación en la temporada de tierra, especialmente en Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París. Aunque algunos días el optimismo decaiga.

«Claro que hay días que tengo pensamientos negativos y cuando va mal piensas en qué hacer. Tengo unas horas malas y hay que seguir pero no me he planteado una retirada precipitada por esto que ha pasado tengo unos objetivos marcados», añadió. El ganador de veintidós grandes se apoya en su equipo y su familia.

«Tengo suerte porque tengo un equipo que es el mismo casi que cuando empecé a jugar, gente de confianza al lado, son más que compañeros de trabajo y también una familia que es muy importante, muy cercana que puedo hablar con ellos con naturalidad y confianza», dijo Nadal que no ha dejado de ver tenis aunque ve más partidos de fútbol.

«Veo tenis de vez en cuando, cuando hay partidos que me interesan. Me gusta ver como están los otros y en Brisbane era el caso. Pero veo más fútbol, mucho más. veo los que me dejan un fin de semana», indicó.

Ahora Nadal piensa en volver a las pistas. Es lo primero, antes que ganar. Incluso Roland Garros, su torneo. «Hoy es imposible contestar a esto y es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros. Lo que me ilusiona es llegar allí y disfrutar de Roland Garros. si pensara que tengo cero opciones de ganar estaría en otras cosas».

Las preguntas sobre su retirada son más frecuentes en los últimos tiempos. Ha pensado en cómo le gustaría decir adiós. «Si, en mi cabeza está mi despedida ideal. Pero no la voy a decir».

Nadal, en un día en el que la Real Sociedad se enfrentó al París Saint Germain, dijo que le gustaría ver a Mbappe en el Real Madrid. «El Real Madrid tiene un super equipo y con Mbappe tendría un súper equipazo».

Destacó su gusto por Carlo Ancelotti. «Ancelotti me parece un señor y que transmite unos valores adecuados para un deporte de mucha tensión y me gustan las personas como Ancelotti».

«No tengo por qué elegir entre Bellingham y Vinicius. Los dos son muy buenos. Me encantó Vinicius la entrevista de después de la Supercopa y si sigue así va a ser mejor», y no tiene en su plan de vida ser presidente del Real Madrid.

«Florentino te ha está haciendo un trabajo impresionante. tener el eqiupo que tiene el Real Madrid y su gestión económica no se podía haber hecho mejor. No competiría con algo así. A mi me genera felicidad ser del Real Madrid»

Sobre Arabia Saudí Nadal volvió a explicar su vinculación. «Creo en el progreso. Al final sabía que me caerían palos pero lo asumes. Soy siempre coherente con las cosas que hago y cuando tomo la decisión de Arabia no lo hago pensando que no va a haber un sector que me va a criticar. Cuando pasan cosas da igual la explicación que des porque hay gente que se queda solo con lo que se quiere quedar. Los motivo por los que acepto ser embajador de la Federación es porque creo que mi carrera deportiva está llegando a su fin y que en el futuro siempre ha estado ligado a la educación y el deporte con lo que tengo, fundación, academia…», dijo.

«Soy un firme creyente de que la educación y el deporte pueden cambiar el mundo. Y lo que percibo de Arabia Saudí es una intención de progresar. Sé lo que no gusta y que a mí tampoco que gusta. Pero creo que el país está en una época de apertura y que quiere hacer un progreso real y yo doy una oportunidad a que haya ese progreso real. Me he informado y hay una oportunidad de un cambio real en el país, que se abre», insistió el tenista español.

«Gente joven que pide un cambio. Los cambios no son de la noche a la mañana porque necesita de un tiempo de adaptación. Lo que creo es que Arabia está en ese proceso y que va a mejorar en esas facetas. Si eso no ocurre me habré equivocado pero mi objetivo es que el país sea un país más deportivo, contribuir con eso y eso es lo que se me transmite y eso me entusiasma del proyecto. Hace años que van los mejores deportistas y no me necesitan a mí para lavar su imagen», argumentó Rafael Nadal.

«En este país hay un tema que es el del dinero. Está mal visto la gente que gana dinero por concepto y ese es un tema distinto al de Arabia. Sí que hay gente que tiene éxito, empresarios y tal, referentes mundiales, ejemplos de superación que tienen que ser admirados y en España desconfiamos de esta gente. Después, en el tema de las críticas, si el problema es el dinero. Si digo que voy a hacer esto y que no voy a ganar nada igual no está tan mal visto y eso es lo que distorsiona», agregó en la Cope.

«Yo no he firmado un contrato multimillonario. Lo que he firmado con la Federación de Arabia no va a mejorar mi vida ni un céntimo. Lo he hecho porque al final me ilusiona el futuro. Lo que voy a hacer. Mi pasión siempre ha sido el deporte no solo como deportista profesional. Como espectador y deportista de otros deportes. Con el tiempo se verá si la decisión ha sido acertada o no acertada y decidiremos. He tomado una decisión. Entiendo a día de hoy que se discuta pero la he tomado con ilusión. Si no es lo que espero será una desilusión», dijo. EFE