Nacho Piatti: «Messi tenía mucha presión, sobre todo en Argentina»

Chicago (EEUU) – El argentino Nacho Piatti, exjugador de San Lorenzo, Racing Club, Lecce o Montreal, aseguró en una entrevista con EFE que a Leo Messi se le criticaba mucho, sobre todo en Argentina, hasta por «no cantar el himno» de la Albiceleste, y que vivió como un gran alivio el triunfo mundialista en Catar del delantero del Inter Miami.

Piatti, que jugó en la MLS de 2014 a 2019 con la camiseta del Montreal, arranca ahora una nueva experiencia como comentarista en Apple TV para el Season Pass de la MLS, que transmite el fútbol estadounidense en todos los rincones del mundo.

El argentino aceptó el proyecto de la MLS y Apple convencido de que la liga va a más y que cada vez más talentos de Sudamérica vendrán a Estados Unidos para seguir formándose y tomar impulso.

Disfruta ahora de Messi en el Inter Miami y consideró que se ve a un jugador «contento», que puede disfrutar del fútbol en Florida rodeado de amigos.

«Se ve que desde que tomó la decisión de venir a la MLS está muy contento. Como que está disfrutando el fútbol. Entonces eso a mí y a todos los que le queremos nos pone contentos. Está disfrutando el fútbol. Antes se le criticaba mucho y él ahora está acá. Está disfrutándolo. Se lo ve contento. Muchos excompañeros se unieron al equipo. Entonces lo tratan de rodear», dijo Piatti a EFE.

«Después se ve lo que hace dentro de la cancha, que no deja de sorprenderme», agregó.

Piatti insistió en la presión que tenía Messi y consideró que venía sobre todo de Argentina.

«Tenía mucha presión, sobre todo en Argentina, donde algunos medios lo criticaban por lo que hacía en Barcelona y lo que no hacía en la selección, decían que no canta el himno, no quiere venir a jugar», dijo.

«Son cosas que no sé si él las veía, pero le llegaban y es algo como que molesta. Entonces cuando logró ganar la Copa del Mundo que todo el mundo quería, no solo los argentinos sino también jugadores de otros países, fue un alivio para mí y para todos sus compañeros», prosiguió.

«Estoy contento y agradecido, Y agradecerle a él por todo lo que le dio al fútbol. El pueblo argentino estaba pasando por una situación no muy agradable con todo el tema del país y haber ganado la Copa del Mundo le dio una alegría a todos», concluyó.

Han pasado diez años desde que Piatti llegó a la MLS y la liga con la que se encuentra en este momento ha crecido bajo todos los puntos de vista.

«Estuve seis años, siempre me gustó, siempre estuve muy comprometido con la Liga y seguí trabajando con Montreal hasta que el año pasado tuve una entrevista para unirme a la MLS», contó.

«La liga ha cambiado en muchos aspectos desde cuando yo estaba hasta ahora. El dinero que se invirtió en infraestructura, en los estadios, en lugares de entrenamientos, en inferiores, son cada vez chicos más jóvenes que quieren venir acá a hacer su carrera en la MLS», aseguró.

Uno de los talentos más brillantes de la liga es el argentino Thiago Almada, que brilla en Atlanta.

«Almada ya se veía desde Vélez que tenía para irse a un montón de clubes. Bueno, eligió la MLS como tantos otros, pero tiene todo, tiene todo para crecer, para ayudar a Atlanta. Es uno de los de los jugadores que sabe hacer jugar al equipo», dijo. JS